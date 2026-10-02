България

Обвиняемият за убийството на Филипов, разследван за кражба на килограм злато

В хода на разследването полицаите получили оперативна информация

Николай Киров Николай Киров

2 октомври 2026, 17:49
Обвиняемият за убийството на Филипов, разследван за кражба на килограм злато
Източник: NOVA

С лавчо Мегеров, задържаният във връзка с убийството на Илиян Филипов, е бил сред трима, проверявани от прокуратурата за кражбата на 1 килограм инвестиционно злато на стойност 189 600 лева от частен дом в Пловдив. Това става ясно от информация на Районната прокуратура в Пловдив.

Досъдебното производство е образувано за кражба на златото от жилище в Пловдив. Собственикът му е бил в Турция в периода от 2 до 9 февруари 2026 г. и е оставил ключ от апартамента на свой познат, който трябвало да се грижи за аквариум в жилището.

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На 5 февруари свидетелят установил, че входната врата на апартамента не е заключена. На следващия ден той отново посетил жилището, но вече не успял да отключи вратата с предоставения му ключ. На 7 февруари служителка на собственика отишла до апартамента, след като получила инструкции от работодателя си. Тя установила, че жилището е разхвърляно, а на втория етаж открила отворена метална каса с разбита врата. В последствие станало ясно, че от нея липсвал 1 килограм инвестиционно злато.

В хода на разследването полицаите получили оперативна информация, че към кражбата може да е съпричастен Славчо Мегеров. Били установени и разпитани свидетели, иззети били записи от охранителни камери в района и били назначени експертизи. По искане на наблюдаващия прокурор Районният съд в Пловдив разрешил претърсвания на адресите на три лица, сред които и Мегеров.

При претърсването в дома му били открити и иззети два DVR рекордера с твърди дискове и мобилен телефон. Не били намерени други вещи, свързани с кражбата, включително предмети, използвани за отваряне на входната врата, разбиването на касата или вземането на златото.

Разследването не установило и преки следи, които да свързват Мегеров с престъплението. При действията на адреса на пострадалия не били открити ДНК материал, отпечатъци или други следи, свързващи тримата проверявани с кражбата. Не били установени и свидетели очевидци. Единственото установено обстоятелство било, че трите разследвани лица са посетили Пловдив в периода, за който се разследва престъплението.

Въпреки това след претърсванията тримата били задържани за до 24 часа по Закона за МВР. На 18 юни в Районната прокуратура в Пловдив били внесени проекти за постановления за привличането им като обвиняеми за кражба при предварителен сговор и опасен рецидив.

Към материалите било приложено и заключение от техническа експертиза на видеозаписи от обекти в близост до мястото на престъплението. На тях се виждали лица с качулки. Експертизата не изключвала възможността те да са идентични с трите проверявани лица и установявала сходство по приблизителен ръст и телосложение. Експертите обаче не дали категорично становище, че именно Славчо Мегеров е сред лицата на записите.

След като се запознал с материалите, наблюдаващият прокурор преценил, че към онзи момент не са налице достатъчно доказателства за привличането на тримата като обвиняеми, и се произнесъл писмено с постановление.

Разследването обаче продължило. На 22 юни била назначена техническа експертна справка от отдел „Киберсигурност“ при БОП-София на иззетите от дома на Мегеров два DVR рекордера с твърди дискове и мобилен телефон.

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На 26 юни прокурорът предложил досъдебното производство да бъде възложено на следовател от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура-Пловдив заради фактическата и правната му сложност. Следователят извършил допълнителни разпити и огледи и изчаквал връщането на иззетата техника от БОП-София.

Двата DVR рекордера и мобилният телефон, иззети от дома на Славчо Мегеров, са били предоставени на следователя на 30 септември 2026 г. Предстои да бъде назначена експертиза на техниката и да бъдат извършени останалите действия по разследването.

Така към момента прокуратурата посочва Славчо Мегеров като лице, което е било проверявано за възможна съпричастност към кражбата на инвестиционното злато, но към момента на първоначалното разглеждане на материалите не са били събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинение срещу него. Разследването по случая продължава.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
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Обвиняемият за убийството на Филипов, разследван за кражба на килограм злато

Обвиняемият за убийството на Филипов, разследван за кражба на килограм злато

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