Полети, мантинели, обществени поръчки и домашната ракия: Напрежение в НС по време на петъчния парламентарен контрол

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Пеевски: Ако има 36 фактури за мои полети, подавам оставка

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О стри спорове между управляващи и опозиция белязаха петъчния парламентарен контрол. Най-много въпроси бяха отправени към премиера Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев.

Сред основните теми бяха обществените поръчки за мантинели, твърденията за финансиране на полети на лидера на ДПС Делян Пеевски, правилата за домашната ракия и ремонтът на Паметника на свободата на връх Шипка.

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36 фактури за полети

От парламентарната трибуна премиерът Румен Радев заяви, че разполага с информация за 36 фактури, свързани с полети на Делян Пеевски.

„Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта. 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. Има закупен самолет и е ясно коя фирма го е закупила“, каза Радев.

Той коментира и въпроса за мантинелите и твърденията, свързани с ловни полета.

„Специално в нашата партия не сме „владетелите на ловните полета“. Там има друга история, но тя е за булевардни романи“, заяви министър-председателят.

Пеевски: Ако има 36 фактури за мои полети, подавам оставка

По-късно Пеевски излезе пред журналисти в кулоарите на парламента и поиска да бъдат представени въпросните фактури.

„36 фактури за 36 мои полета, платени от тази фирма „Спектрум“, която цитират, е невъзможно да съществуват. Ако Радев има 36 фактури за платени мои полети от фирма „Спектрум“, аз си подавам оставката като лидер на ДПС. Ако не – той да си подаде оставката като премиер или да уволни министър Демерджиев“, заяви Пеевски.

Спор за мантинелите

От ДПС отново поставиха въпроса за отмененото изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев по темата за мантинелите и полетите.

„Някой в последния момент звънна на Михаела Доцова и залата подмени тази тема. Към днешна дата каква част от договорите за обществени поръчки, индексирани по тази методика, още не са разплатени, по-малко разплатени ли са, или повече разплатени? Това е в контекста на изнесената вчера информация за честите пътувания в ловните полета на една от фирмите на Ники Мантинелата, на съветник на правителството на господин Радев“, каза Хамид Хамид от ДПС.

Финансовият министър Гълъб Донев обясни, че методиката за индексиране на договорите е била необходима заради ръста на цените.

„Нормално беше тогава, при инфлацията след COVID, да бъде изработена методика, която да отрази цените“, посочи Донев.

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Спор и за домашната ракия

Напрежение възникна и около подготвяните промени, свързани с домашната ракия.

„Тук трябва да декларирам конфликт на интереси, тъй като по линия на баща ми родът е от Троянския край – имам домашна троянска ракия в мазето“, заяви Божидар Божанов от „Демократична България“.

Гълъб Донев отговори, че текстът ще бъде преработен.

„От няколко дни казах, че текстът ще бъде редактиран“, каза финансовият министър.

Спор за ремонта на „Шипка“

От „Възраждане“ поставиха въпроса и за ремонта на Паметника на свободата.

„Вчера на прохода Шипка и на Паметника на свободата „Шипка“ имаше справедлив протест. Причината за протеста беше изтърбушването на Паметника на свободата, финансирано, господин Радев, от вашето правителство“, заяви Ангел Янчев.

Радев отхвърли това определение.

„Това, което вие наричате изтърбушване, е грижливо премахване на всички стълбищни и облицовъчни плочи“, отговори премиерът.

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Управляващите обещаха ново изслушване

В края на парламентарния контрол Петър Витанов от „Прогресивна България“ коментира темите за домашната ракия и изслушването за полетите и мантинелите.

„Кратко след първия тур разбрахме, че няма да пипат ракията. Господин Божанов, имам среща с Асоциацията на казанджиите в понеделник – заповядайте за по едно „Наздраве“. Може да присъединим и господин Хамид. Във вторник го уверявам, че ще предложим до следващата седмица изслушване за полетите и за мантинелите“, каза Витанов.