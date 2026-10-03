Операция „Вивалди“ има тайно оръжие - Украйна го нарича „Грифин“

Украинската Трета щурмова бригада използва тактика „Грифин“, при която въоръжени наземни роботи се спускат с тежки дронове до 10 км зад руските линии.

Роботите атакуват командни пунктове, оператори на дронове и логистични маршрути, а присъствието им понякога предизвиква отмяна на руски атаки.

По данни на украинската страна безпилотните системи са осигурили 80% от логистиката и 90% от евакуациите на ранени по време на операция „Вивалди“, както и са разминирали 30 км маршрути.

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Третата щурмова бригада на Украйна е започнала да спуска от тежки дронове въоръжени наземни роботи на разстояние до 10 километра зад руските линии, използвайки машините за издирване на командни пунктове, екипи за управление на дронове, складове за доставки и щурмови групи дълбоко в тила.

Тактиката, известна като „Грифин“, е била използвана по време на операция „Вивалди“, съобщи командирът на подразделението за ударни безпилотни наземни машини NC-13 Микола Зинкевич пред Suspilne на 29 септември.

По време на операцията украинските сили са използвали роботизираните системи не само за директни удари, но и за заблуда на противника, подсилване на уязвими участъци, атаки срещу командни пунктове и складове и прихващане на руски щурмови групи, придвижващи се по логистични маршрути.

🇺🇦😎 During the offensive operation Vivaldi of the Third Army Corps, soldiers of strike unit "NC13" modernized ground-based kamikaze drones and applied the latest defeat tactics.



Ground drones, equipped with two Bullspike grenade launchers, attacked the Russians in positions,… pic.twitter.com/R58d7SpS3O — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 27, 2026

Роботите са изпълнявали и голяма част от по-малко видимата, но също толкова важна работа по време на операцията.

„80% от логистиката на всички етапи на операция „Вивалди“ беше осигурена от безпилотни наземни системи на други подразделения от Третата щурмова бригада и Третия армейски корпус. 90% от евакуациите на ранени също бяха извършени от безпилотни наземни системи на подразделения от Третия армейски корпус“, заяви Зинкевич.

Най-необичайните мисии са били изпълнявани от ударните безпилотни наземни машини. Украинските военнослужещи са оборудвали роботите с еднократни гранатомети, закрепвали са ги под тежки бомбардировъчни дронове и са ги пренасяли по въздуха над руските позиции, преди да ги освободят дълбоко в тила.

След като достигнат земята, машините са продължавали самостоятелно към целите си.

Ukraine's 3rd Army Corps reports about the capture of around 250 Russian POWs during the course of the Operation "Vivaldi."



This casts serious doubts on the claims that the Russians were able to conduct an orderly withdrawal in that sector. https://t.co/Qb9XA5ZKSD pic.twitter.com/qMxbLmfWTL — Status-6 (@Archer83Able) September 28, 2026

„Разполагаме БНМ до 10 километра зад вражеските линии и след това те продължават да се придвижват със собствен ход“, каза Зинкевич.

Бригадата нарича метода тактиката „Грифин“ – на името на военнослужеца от NC-13 Хрихорий Бах, с позивна „Грифин“, който е изчезнал край Андриивка в Бахмутския сектор през 2023 г.

Спускането на роботите от въздуха позволява на Украйна да заобикаля трудния терен и отбраната по фронтовата линия, като същевременно оставя руските военнослужещи в неизвестност къде машините могат внезапно да се появят.

По думите на Зинкевич доставяните по въздуха безпилотни наземни машини са използвани срещу оператори от руското подразделение за дронове „Рубикон“, командни пунктове на ниво рота и по-високо, както и срещу руски военнослужещи, придвижващи се по логистични маршрути в тила.

During Operation Vivaldi, Ukraine’s 3rd Army Corps converted Soviet-era BTR-60 armored personnel carriers into a massive unmanned explosive vehicles, using them to breach some of the Russian fortified positions during the offensive. https://t.co/1dKZ6TtE3H pic.twitter.com/9SR9FbrZjx — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 28, 2026

В един случай самото им присъствие е оказало ефект още преди да започнат преки бойни действия. След като украински робот е бил спуснат зад руските линии, руските военнослужещи според информацията са отменили планирана механизирана атака, тъй като са сметнали, че украинска диверсионна група е проникнала в тила и чака да устрои засада на тяхната бронирана колона.

Третата щурмова бригада също така е атакувала руски оператори на безпилотни летателни апарати и техните стартови площадки в началната фаза на „Вивалди“, като е съчетавала удари по руската инфраструктура за дронове с роботизирани мисии дълбоко зад фронтовата линия.

По-рано се появиха информации, че украински наземни роботи са разчистили 30 километра маршрути в района на Шандрихолове за две нощи по време на операция „Вивалди“.

Третият армейски корпус заяви, че безпилотните наземни системи са изпълнили изцяло самостоятелно сложната задача по разминирането.