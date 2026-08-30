Ново езеро в Хималаите тревожи Китай заради риск от ново наводнение

Китайските власти са в повишена готовност заради новообразувано езеро в Хималаите, възникнало след катастрофалните наводнения по границата с Непал и Тибет.

Експерти наблюдават езерото с разузнавателен дрон, тъй като има опасност задържащите го кал и отломки да се разрушат и да предизвикат ново наводнение.

Заради риска спасителите при граничния пункт между Непал и Тибет са евакуирани на безопасно място, а новите предупреждения за наводнения допълнително затрудняват спасителните операции.

Китайските власти заявиха, че са в повишена готовност, след като в Хималаите се образува ново езеро вследствие на катастрофалните наводнения в района на границата между Непал и Тибет, предаде ДПА.

Китайските органи за управление на бедствия съобщиха, че експерти наблюдават езерото с помощта на разузнавателен дрон заради опасения, че събралата се вода може да предизвика ново наводнение, ако пробие калта и отломките, които я задържат.

Расте броят на жертвите на опустошителните наводнения в Непал

Спасителите, намиращи се около сухопътния граничен пункт между Непал и Тибет, са били преместени на безопасно място като предпазна мярка. Китайските спасителни екипи са съсредоточили търсенето на евентуални жертви в района.

Множество заплахи от нови наводнения възпрепятстват спасителните операции от двете страни на границата. Ново предупреждение за наводнения в бедстващия район в Непал предизвика допълнителна тревога тази сутрин, отбелязва ДПА.