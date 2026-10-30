Следващият обитател на Вишката става ясен тази вечер в “Игри на волята”

З аплетена елиминационна битка очаква зрителите на екстремното предизвикателство “Игри на волята” тази вечер. След поредица от обрати, предателства и заговори, двамата съплеменници Александра и Красимир ще се изправят един срещу друг в тежък и оспорван сблъсък за оцеляване в голямата игра.

Победителят ще получи ценна награда, докато загубилият ще се превърне в следващия обитател на новата територия в надпреварата - Вишката, където ще бъде посрещнат от актьора Йордан.

Източник: NOVA

Междувременно в Изолатора Боян ще проведе разговор с доминиращата коалиция в племето, предвождана от любителката на екстремни усещания Симона и фризьора Петър. Как ще протече разговорът помежду им?

Източник: NOVA

Не пропускайте новия епизод на “Игри на волята” - тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

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