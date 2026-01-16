Битов скандал в Русе завърши със смърт

М ъж е убит при битов скандал в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигналът е подаден около 11:00 часа в четвъртък на тел. 112. По първоначална информация в апартамент в жилищен блок на ул. "Чипровци" се сбили двама мъже. Веднага на място е изпратен полицейски екип. Пред входа на блока служителите на МВР установили 30-годишен мъж със следи от наранявания и кръв по лицето и ръцете.

В апартамента имало още две жени – на 30 и на 28 години. В една от стаите на жилището е открито и тялото на 32-годишен мъж с прободна рана в областта на гърдите.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, като е извършен оглед, разпитани са и свидетелите.

По време на разследването е изяснено, че рано сутринта вчера между четиримата души в апартамента възникнал скандал. Свадата прераснала в сбиване между двамата мъже, като всеки от тях получил наранявания.

По случая е арестуван 30-годишният мъж.

Разследването продължава под ръководството Русенската окръжна прокуратура. Назначени са и съдебномедицински експертизи.

"Изясняват се всички факти, на база на които ще бъде извършена преценка за вида и характера на обвинението, което днес по-късно ще бъде повдигнато на задържания. Ще се реши и дали да бъде задържан за срок до 72 часа", коментира за БТА заместник-окръжният прокурор на Русе и говорител на Окръжната прокуратура в града Мирослав Маринов.