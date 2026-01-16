България

Битов скандал в Русе завърши със смърт

По случая е арестуван 30-годишен мъж

16 януари 2026, 11:11
Битов скандал в Русе завърши със смърт
Източник: БТА

М ъж е убит при битов скандал в Русе. Това съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева. 

Сигналът е подаден около 11:00 часа в четвъртък на тел. 112. По първоначална информация в апартамент в жилищен блок на ул. "Чипровци" се сбили двама мъже. Веднага на място е изпратен полицейски екип. Пред входа на блока служителите на МВР установили 30-годишен мъж със следи от наранявания и кръв по лицето и ръцете. 

В апартамента имало още две жени – на 30 и на 28 години. В една от стаите на жилището е открито и тялото на 32-годишен мъж с прободна рана в областта на гърдите.

Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, като е извършен оглед, разпитани са и свидетелите. 

По време на разследването е изяснено, че рано сутринта вчера между четиримата души в апартамента възникнал скандал. Свадата прераснала в сбиване между двамата мъже, като всеки от тях получил наранявания. 

По случая е арестуван 30-годишният мъж.

Разследването продължава под ръководството Русенската окръжна прокуратура. Назначени са и съдебномедицински експертизи.

"Изясняват се всички факти, на база на които ще бъде извършена преценка за вида и характера на обвинението, което днес по-късно ще бъде повдигнато на задържания. Ще се реши и дали да бъде задържан за срок до 72 часа", коментира за БТА заместник-окръжният прокурор на Русе и говорител на Окръжната прокуратура в града Мирослав Маринов. 

Източник: Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев    
русе скандал убийство
Последвайте ни

По темата

Битов скандал в Русе завърши със смърт

Битов скандал в Русе завърши със смърт

Литературна експлозия през 2026 г.: От Иванка Тръмп до Джон Гришам – какво ще четем?

Литературна експлозия през 2026 г.: От Иванка Тръмп до Джон Гришам – какво ще четем?

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал

Разкриха причината за пожара и смъртта на трите жени в столичния квартал "Свобода"

Китайският гигант MG Motor стъпва в България

Китайският гигант MG Motor стъпва в България

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 4 часа
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 5 часа
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 4 часа
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 4 часа

Виц на деня

Ако обичаш някого, пусни го на свобода. Ако след това се върне, значи никой друг не го е искал.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Линейка блъсна дете на пешеходна пътека в Хасково

Линейка блъсна дете на пешеходна пътека в Хасково

България Преди 5 минути

Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни

Хората правят разликата: Пощенска банка с четвърто поредно отличие „Топ работодател“

Хората правят разликата: Пощенска банка с четвърто поредно отличие „Топ работодател“

Любопитно Преди 7 минути

Международното отличие от Top Employers Institute потвърждава дългосрочния ангажимент на банката към хората и бъдещето на работното място

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

Желязков: НС в момента е най-голямата предизборна платформа

България Преди 34 минути

"За нас е важно, че постигнатият консенсус е за това да отидем колкото се може по-скоро на избори", заяви премиерът в оставка

Кадри от смъртоносната стихия в "Свобода", отнела 3 живота

Разкриха какво е състоянието на мъжа, пострадал при смъртоносния пожар в ж.к. „Свобода“

България Преди 44 минути

От болница „Пирогов“ уточняват, че подобни случаи на вдишване на токсични газове изискват болнично лечение и наблюдение, тъй като симптомите могат да се развият със закъснение

Снимката е илюстративна

Ядрена заплаха към Европа - близък до Путин говори за пълно унищожение

Свят Преди 1 час

Съюзник на руския президент Владимир Путин предупреди, че Русия би използвала ядрено оръжие срещу Европа, ако някога се окаже близо до поражение

<p>Спукани тръби, влага и жега: Абонатна станция застрашава цял столичен блок</p>

Абонатна станция на "Топлофикация“ застрашава цял столичен блок

България Преди 1 час

Хората казват, че проблемът е започнал от месец април, оттогава пишат жалби, но отговор не получават

Xiaomi Redmi Note 15 запазва традицията за достъпност, но я допълва с умни технологии

Xiaomi Redmi Note 15 запазва традицията за достъпност, но я допълва с умни технологии

Технологии Преди 1 час

Новото поколение на смартфона получава по-добра камера, мощна батерия и по-здрав корпус, като все още следва оригиналната философия за цените, а и използва изкуствен интелект за повече функции, включително и по-добри снимки

Дончев: Изборната технология не бива да подменя сблъсъка на политическите идеи и дебат

Дончев: Изборната технология не бива да подменя сблъсъка на политическите идеи и дебат

България Преди 1 час

Вицепремиерът в оставка припомни, че ролята на МС е да осигури логистична подкрепа за изборите

САЩ и България разширяват партньорството в ядрената енергетика

САЩ и България разширяват партньорството в ядрената енергетика

България Преди 1 час

Тръмп: Всички възможни варианти, за да се спре клането в Иран, са на масата

Тръмп: Всички възможни варианти, за да се спре клането в Иран, са на масата

Свят Преди 1 час

Той обаче зае изчаквателна позиция, като заяви, че е бил информиран, че убийствата са намалели и че според него понастоящем няма план за мащабни екзекуции

Безработицата в България през декември остава ниска

Безработицата в България през декември остава ниска

България Преди 1 час

Сред най-търсените професии през месеца са персонал, полагащ грижи за хора, продавачи, преподаватели, персонал в сферата на персоналните услуги и други

Костадинов: Призоваваме АПС веднага да върнат третия мандат

Костадинов: Призоваваме АПС веднага да върнат третия мандат

България Преди 2 часа

"Ако аз бях на мястото на президента, отдавна вече щяхме да сме влезли в процедурата за назначаване на служебния кабинет", заяви той

Жаир Болсонаро

Килия, но със спалня, баня и кухня - новият затвор на Болсонаро

Свят Преди 2 часа

Правителството на Андрей Бабиш спечели задължителния вот на доверие

Правителството на Андрей Бабиш спечели задължителния вот на доверие

Преди 2 часа

Депутатите гласуваха със 108 гласа „за“ и 91 „против“ в подкрепа за управляващата коалиция

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол влиза в съда

Обявиха първата присъда на бившия президент на Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Това е първото съдебно решение по наказателните дела срещу Юн след неуспешния му опит да наложи военно положение

Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)

Нападнаха и заплашиха с убийство фелдшер по време на дежурство (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Случаят е от района на Павликени

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Аштън Къчър изненада с думи за бившата си съпруга Деми Мур

Edna.bg

Жените, които не излизат в петък, всъщност живеят най-добре

Edna.bg

Sky Sport: пече се мегасделка в европейския футбол

Gong.bg

ЦСКА приключва селекцията с нов централен защитник

Gong.bg

АПС прие и върна неизпълнен третия мандат. Президентът: Отиваме на избори

Nova.bg

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви

Nova.bg