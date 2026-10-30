„Баща ми отне живота на майка ми“: Разтърсващата история на Цвети от „Игри на волята“

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С ветовната шампионка по калистеника и една от най-силните участнички в „Игри на волята“ - Цвети, гостува на Мартин Кънев в новия епизод на „По правилата на Мартин“. Зад впечатляващите ѝ спортни постижения и непримирим характер се крие тежка семейна трагедия, за която тя говори открито пред водещия.

„Баща ми отне живота на майка ми“, разкрива Цвети. Тя е едва на шест години, когато губи майка си и животът ѝ се преобръща завинаги. Израснала под грижите на своята баба, Цвети разказва за детството си, спомените за майка си и как преживяното е повлияло на човека, в когото се е превърнала.

Въпреки тежкото начало Цвети успява да изгради забележителна спортна кариера. През 2021 година тя става световна шампионка по калистеника. Пред Мартин Кънев разказва за пътя към титлата, безбройните часове тренировки и силата, която ѝ е била необходима, за да преодолее най-трудните моменти в живота си.

Разговорът се връща и към участието ѝ в звездния турнир в Игри на волята, където Цвети и Дино се превърнаха в една от най-колоритните двойки. Двамата успяха да отстранят фаворитите Симона Ръждавичка и Калоян, но отпаднаха след сблъсък с Ваня и Светлин. Цвети разкрива как са се сработили с Дино, какво не им е достигнало за победата и дали би избрала друг партньор.

В по-забавната част на епизода световната шампионка говори за любовта, мъжете, които се притесняват от силни жени, и страстта си към конната езда. А накрая я очаква ново спортно предизвикателство срещу Мартин Кънев.

Гледайте новия епизод на „По правилата на Мартин“ с Цвети, за да научите повече за личната ѝ история, пътя към световната титла и завръщането ѝ в „Игри на волята“!