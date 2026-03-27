България

Удари с юмруци и ритници: Баща почина, защитавайки дъщеря си от криминално проявен мъж

Инцидентът е станал в село Острово, извършителят е арестуван и е образувано разследване

27 март 2026, 11:37
Източник: БГНЕС

К риминално проявен и многократно осъждан мъж от заветското село Острово е задържан за извършено убийство, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград. Около 22:45 часа снощи е получен сигнал на тел.112, че 32-годишният мъж е проникнал в чуждо жилище и притеснява 27-годишна жена. След като 54-годишният ѝ баща опитал да се намеси, мъжът му нанесъл удари с юмруци и ритници. Вследствие на побоя и въпреки пристигането на екип на Спешна помощ, родителят починал. Трупът му е откаран за аутопсия в болницата в Русе. В хода на предприетите незабавни издирвателни действия извършителят на деянието е открит и задържан в Районното управление в Кубрат. Пробата му за употреба на алкохол отчела 2,01 промила. Уведомен е дежурен окръжен прокурор. По случая е започнато разследване. Предстои да му бъде взета мярка за задържане, допълват от ОДМВР - Разград.

Мъж е с опасност за живота след побой в Разградско

Предстои внасяне на искане за мярка за неотклонение пред Окръжен съд - Разград, допълниха от областната полиция. 

Задържаха мъж за убийството на негов съселянин край Разград

През декември мъж от заветското село Прелез беше убит от свой съселянин. 

Източник: БТА, Станимир Савов    
Убийство Задържане Разград Побой Полиция Алкохол Разследване Село Острово Криминално проявен Окръжен съд
biss.bg
Дехидратация при котки

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
<p>Операция "Купен вот": Масирани акции срещу търговията с гласове в страната (ОБЗОР)</p>

