Мъж почина след масово сбиване в Русенско, двама са арестувани

П олицията разследва смъртта на 33-годишен мъж след сбиване между голяма група хора в русенското село Тетово. По случая са задържани двама мъже на 23 и 26 години, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

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Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 1:20 ч. през нощта. По това време в центъра на селото се провеждал празник, а по първоначални данни конфликтът е възникнал след битов спор.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешната помощ. При пристигането им е установено, че един от участниците в сбиването, 33-годишен мъж, е починал.

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В хода на разследването са арестувани двама мъже на 23 и 26 години. Изяснява се съпричастността им към инцидента.

Разпитани са множество свидетели, извършени са огледи, а действията по събиране и проверка на доказателства продължават, съобщи Даниела Малчева.

За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Русе.