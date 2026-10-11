България

Мъж почина след масово сбиване в Русенско, двама са арестувани

Полицията разпитва свидетели и изяснява обстоятелствата около инцидента

Василена Василева Василена Василева

11 октомври 2026, 13:29
Мъж почина след масово сбиване в Русенско, двама са арестувани
Източник: iStock photos/Getty images

П олицията разследва смъртта на 33-годишен мъж след сбиване между голяма група хора в русенското село Тетово. По случая са задържани двама мъже на 23 и 26 години, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

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Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 1:20 ч. през нощта. По това време в центъра на селото се провеждал празник, а по първоначални данни конфликтът е възникнал след битов спор.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и Спешната помощ. При пристигането им е установено, че един от участниците в сбиването, 33-годишен мъж, е починал.

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В хода на разследването са арестувани двама мъже на 23 и 26 години. Изяснява се съпричастността им към инцидента.

Разпитани са множество свидетели, извършени са огледи, а действията по събиране и проверка на доказателства продължават, съобщи Даниела Малчева.

За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Русе.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев    
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