България

Пуснаха под домашен арест кметовете на Белица и Сунгурларе

Защитата оспори наличието на достатъчно доказателства

Николай Киров Николай Киров

29 октомври 2026, 21:03
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А пелативният съд в Бургас измени мерките за неотклонение на кметовете на Сунгурларе и Белица Димитър Гавазов и Радослав Ревански, като вместо „задържане под стража“ им наложи „домашен арест“.

В рамките на днешното заседание прокуратурата настоя двамата да останат в ареста, като защити решението на първоинстанционния съд, прилагайки и допълнителни протоколи от разпити на свидетели.

Съдът решава дали кметовете на Белица и Сунгурларе ще останат в ареста

Защитата оспори наличието на достатъчно доказателства за участие на двамата кметове в престъпно сдружение и поиска определяне на по-леки мерки за неотклонение.

Димитър Гавазов и Радослав Ревански са обвинени за участие в престъпен сговор с цел извършване на търговия с влияние. Според прокуратурата разследването е свързано с обществени поръчки в община Сунгурларе. По същото дело обвиняем е и областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков.

Припомняме, че Гавазов и Ревански бяха задържани при специализирани операции на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на 20 и 21 октомври. На 22 октомври Окръжният съд в Бургас определи спрямо двамата най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

ДПС обвини управляващите в политически натиск заради задържаните кметовете на Сунгурларе и Белица

Преди началото на днешното заседание граждани от общините Сунгурларе и Белица се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на двамата кметове. Сред присъстващите беше и народният представител от ДПС Калин Стоянов.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Станимир Димитров    
Димитър Гавазов Радослав Ревански домашен арест
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