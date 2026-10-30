16 килограма чисто злато: Вижте най-големите обеци в света, създадени в Дубай

Д убай за пореден път затвърди репутацията си на световна столица на разкоша и златото, представяйки уникално бижу, което влезе в Книгата за рекордите на Гинес в две категории едновременно. Творбата, наречена Mayura Sahasra, бе официално призната за най-тежкия и за най-големия чифт златни обеци в света.
Необичайното произведение е дело на известната бижутерийна компания Joyalukkas. Общото тегло на използваното 22-каратово злато в чифта е впечатляващите 16,514 килограма. Обеците са с дължина 1,215 метра и диаметър 68,2 сантиметра.
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Символика и хиляди часове майсторски труд
Името Mayura Sahasra се превежда от санскрит като „Хиляда пауна“. Дизайнът е вдъхновен от величествената птица, която в индийската култура символизира красота и грация. Изработката съчетава мотиви от паунови пера с традиционния за индийската бижутерийна традиция дизайн джумка (звънчеобразни висящи обеци).
Dubai marks two new Guinness World Records with giant gold earrings The 22-carat gold jhumkas was recognised as the heaviest and largest pair of gold earrings A giant pair of handcrafted gold earrings has earned two Guinness World Records titles in Dubai, adding a new milestone to the emirate’s reputation as the city of gold. Named Mayura Sahasra, meaning “A Thousand Peacocks,” the 22-carat gold jhumkas, created by Joyalukkas Jewellery, weigh a combined 16.514kg. They have been recognised as the "heaviest pair of gold earrings" and the "largest pair of gold earrings," with both records verified by Guinness World Records. The earrings have been unveiled on October 24 at the Jewel of Joy by Joyalukkas in Dubai Gold District by Abdulla bin Touq Al Marri, UAE Minister of Economy and Tourism, in the presence of jewellery industry representatives and other dignitaries. Measuring 1.215 metres in length and 0.682 metres in diameter, the pair took 5,840 hours of work by 55 skilled artisans to complete over several months. https://t.co/O7IAfDL38L— RV Global Reset (@Ldyheart) October 24, 2026
Създаването на този гигантски шедьовър е коствало огромни усилия:
- Екип от 55 майстори-ювелири е работил по проекта в продължение на месеци.
- Вложени са общо 5 840 часа прецизен труд за извайването и полирането на изящните орнаменти.
Атракция за жителите и гостите на Дубай
दुबई में भारतीय कारीगरों ने 16.5 किलो का सोने का झुमका बनाकर दुनिया को हैरान कर दिया! 🏆 उधर कुछ लोग ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि गिनीज बुक वाले भी सोचें—रिकॉर्ड बनाएं या इन्हें समझाएं! 🤣🤣 दुनिया रिकॉर्ड बनाने में लगी है, और कुछ लोग जनता का दिमाग घुमाने में! https://t.co/gymUEBdNZD— 𝗝𝗶𝘁𝗲𝗻𝗱𝗿𝗮 𝗠𝗲𝗲𝗻𝗮 (@JitendraMeena_2) October 26, 2026
Обеците са изложени за постоянно в бутика Jewel of Joy на компанията, намиращ се в известния златен квартал на Дубай (Dubai Gold District), където всеки жител или турист може да ги види отблизо.
От компанията производител подчертават, че шедьовърът не се продава, а е създаден като изложбен експонат. Неговата цел е да почете майсторството на индийските ювелири и да отдаде признание на Дубай като един от водещите глобални центрове за търговия със злато.