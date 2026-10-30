Хотели у нас разчитат на до 60% персонал от чужбина

За първите девет месеца на 2026 г. до българския пазар на труда са допуснати 46 920 граждани на трети страни. Това каза главният експерт „Пазар на труда“ в КНСБ Атанаска Тодорова пред БНР. Числото включва всички режими за заетост на чужденци, а работниците идват от 84 държави.

През цялата минала година достъп до пазара на труда са получили малко повече от 49 000 души. Според Тодорова е реалистично до края на 2026 г. броят им да достигне 60 000.

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Откъде идват работниците

Най-много са дошлите от Узбекистан – над 12 000 души. На второ място е Непал, а на трето – Турция. Следват Киргизстан, Индия и Индонезия. Те работят в различни сектори на икономиката.

По думите на експерта има леко намаление на регистрираните лица с български произход спрямо предходната година – от началото на 2026 г. те са само 49.

Как влизат в страната

Най-много са работещите с единно разрешение за пребиваване и работа. На второ място са регистрираните за сезонна заетост до 90 дни – около 14 000 души. Следват сезонната заетост от 90 дни до 9 месеца и тази от 90 дни до 6 месеца. Това са най-лесните режими за достъп до пазара на труда, обясни Тодорова.

Единното разрешение е сред най-продължителните – до 3 години. След това работниците могат да продължат престоя си, като подадат допълнителни документи в Дирекция „Миграция“.

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Още по-дълго – до 5 години – важи синята карта на ЕС, която се дава на най-висококвалифицираните кадри. Тя обаче не е предпочитана от българските работодатели, посочи Тодорова. За деветте месеца синя карта са получили близо 1000 души.

Тя напомни, че хората с временна закрила в България могат да работят без разрешително. Според нея гражданите на Украйна започват да търсят по-дългосрочна перспектива за пребиваване и работа у нас.

Хотелиер: Чужденците вече са до 60% от персонала ни

Стефан Гогаджов, зам.-управител на хотелска верига по Черноморието, сподели, че се справят все по-трудно с намирането на кадри.

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„Голяма част от хората ни са чужденци – от Турция, Киргизстан, Узбекистан, Индонезия. Този състав при нас вече достига в различните хотели между 50–60% от целия персонал“, каза той.

Според Гогаджов подготовката за набиране на персонал за следващия сезон е започнала още в края на август, преди да е приключил текущият, защото процедурата по издаване на разрешителните отнема много време.

„Държим да работим с българи, но за съжаление тези хора ги няма на трудовия пазар“, категоричен е той.

Работодателите традиционно сигнализират за недостиг на кадри в почти всички сектори на икономиката и настояват за облекчаване на разрешителните процедури.