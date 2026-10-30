Лукс във въздуха: Крал Чарлз III показа интериора на частния си самолет

Б ританското кралско семейство сподели рядък кадър от вътрешността на луксозния правителствен самолет, с който 77-годишният крал Чарлз III пътува за своята 9-дневна официална обиколка в Карибския регион (включваща Бахамите, Гаяна и Антигуа и Барбуда), съобщава Daily Mail.

На снимка, публикувана в официалния профил на кралското семейство в Instagram, монархът е заснет да работи върху служебни документи, облечен в елегантна розова риза и вратовръзка. Впечатление прави интериорът на правителствения самолет VIP Voyager (наричан "Vespina" или разговорно "Cam Force One") - той разполага с луксозни сиви и кремави седалки, завеси за дискретност и възглавница с шотландско каре (каро), в знак на специалната му афинитет към Шотландия.

Разходите по експлоатацията на пригодения машина от Кралските военновъздушни сили възлизат на близо 2 000 паунда на час, като самолетът разполага с 58 седалки в бизнес класа и 100 места за кралския екип и делегацията.

King Charles gives rare look inside Caribbean tour jet https://t.co/HUk3xpPGiO — Daily Mail (@DailyMail) October 29, 2026

Танци, местни специалитети и празничен дух на Бахамите

След кацането си в Насау, въпреки че преминава през продължаващо лечение от рак и спазва стриктен график, Чарлз III се потопи с пълна сила в местната атмосфера.

Заедно с премиера на страната Филип Дейвис, монархът наблюдава традиционния пищен уличен парад „Джънкану“ (Junkanoo). Инфектиран от ритъма на танцьорите в ярки костюми, Чарлз III не издържа на изкушението:

Той първо започна да подклажда ритъма с крак, а след това взе музикални инструменти и се включи в танците.

С хлапашка усмивка монархът с изненада се отправи директно сред тълпата, смеейки се и поздравявайки местните жители.

По време на разходката той се здрависа с десетки граждани и опита местния специалитет — ориз с раци.

Сянката на миналото и колониалното наследство

Обиколката на Чарлз III се провежда по искане на британското правителство, но е съпроводена от дискусии за ролята на Великобритания в историческата търговия с роби. Местни организации отправиха призиви за официално извинение и репарации.

King Charles Shares Rare Glimpse Inside the Royal Plane, Including How He Spends His Time While Flying https://t.co/XsinSQcgDX — People (@people) October 28, 2026

Макар кралят да не предлага финансови компенсации (съгласно политиката на правителството в Лондон), той отбеляза, че историята не трябва да бъде премълчавана:

„Напълно правилно е да признаем голямото страдание от миналото, както на тези острови, така и извън тях“, заяви монархът в речта си малко след кацането.

От Бъкингамския дворец потвърдиха, че кралят няма да избягва темата и ще посети редица исторически места, свързани с колониалната история по време на визитата си.