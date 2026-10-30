Борисов: Черно море не е място за геополитическо лавиране

„В момент, в който регионът е изправен пред сериозни рискове, българското правителство дължи много повече от мълчание, колебание и действия след поредния инцидент в Черно море. Липсата на ясна политическа позиция не защитава българския национален интерес.“ Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след среща с делегация от евродепутати, пристигнала в София във връзка с ескалацията на напрежението в Черно море и атаките с дронове срещу търговски кораби.

Делегация на ЕП пристига в София и Варна във връзка със сигурността в Черно море

По покана на евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев в България са Ангелика Винциг (Австрия), Свен Симон (Германия) и Яцек Протас (Полша).

По време на разговора Борисов е подчертал, че атаките с дронове вече не са само регионален проблем, а представляват пряка заплаха за националната и европейската сигурност.

„Позицията на ГЕРБ е ясна и последователна - България е част от ЕС и НАТО и сигурността на Черно море трябва да бъде защитавана с общи действия“, заявява Борисов в публикация в социалната мрежа.

„Категорично заявих, че Черно море не е място за геополитическо лавиране. България трябва да бъде активен участник във формирането на европейската политика за сигурност, а не пасивен наблюдател“, добавя той.

В заключение лидерът на ГЕРБ заявява, че партията няма колебания относно мястото на България - в силна Европа, със силно НАТО и с ясна защита на националния интерес.