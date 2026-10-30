Свят

Пентагонът разкри секретния китайски космически самолет в орбита

„Китай е разработил и ще продължи да усъвършенства оръжия за използване срещу спътници в орбита, за да пречи, уврежда и унищожава космическите способности на други държави“, заяви Агенцията за военно разузнаване на САЩ (DIA)

Надежда Неменски Надежда Неменски

30 октомври 2026, 11:06
Пентагонът разкри секретния китайски космически самолет в орбита
Източник: iStock/GettyImages

С екретният китайски космически самолет беше разкрит в нови изображения, публикувани от Пентагона. Снимката, включена в най-новия доклад на Агенцията за военно разузнаване (DIA) относно заплахите за сигурността на САЩ в космоса, показва китайския космически самолет, наречен „Шънлун“, скачен с неизвестен спътник, с разгърнати слънчеви панели и отворени врати на товарния отсек, съобщава Newsweek.

Това е едно от най-ясните изображения досега на китайския космически кораб, който изпълнява мисии в орбита от 2020 г.

„Китай е разработил и ще продължи да усъвършенства оръжия за използване срещу спътници в орбита, за да пречи, уврежда и унищожава космическите способности на други държави“, заяви DIA.

Националната военна стратегия на Китай подчертава защитата на националния суверенитет и териториалната цялост като своя основна цел и провъзгласява активната отбрана, стратегическа отбрана, съчетана с оперативно и тактическо настъпление, като свое ръководство за сдържане и спечелване на войни.

„Според своята национална стратегия и военна литература Китай идентифицира космоса като стратегически приоритет за военно доминиране и политическо влияние“, казаха от DIA.

Снимката е направена през 2024 г. от спътника WorldView-3 на компанията Vantor от разстояние приблизително 56 мили (около 90 км), с резолюция от едва 1,8 инча на пиксел.

Последната мисия на „Шънлун“

В момента „Шънлун“ изпълнява своята четвърта мисия, след като беше изстрелян през февруари тази година. Пекин не е разкрил какво прави космическият кораб, въпреки че независими наблюдатели многократно са го засичали да освобождава неизвестни обекти в орбита.

През юни американската компания за космическо разузнаване LeoLabs съобщи, че е засякла нов обект в близост до китайския апарат. Компанията заяви, че последващите наблюдения чрез нейната глобална мрежа за проследяване са потвърдили с висока степен на увереност, че обектът е бил пуснат от космическия самолет.

„След допълнителни наблюдения в нашата глобална мрежа и анализ чрез LeoLabs Delta, ние независимо каталогизирахме този обект и оценихме с висока степен на увереност, че той е бил освободен от китайския космически самолет. Тази дейност съответства на разполагането на подспътници, извършено от космическия самолет при предишни мисии“, казаха от компанията.

Подобна дейност беше записана и по време на третата мисия на „Шънлун“, докато при втората му мисия през 2023 г. космическият кораб освободи друг обект и потенциално извърши т.нар. операции по сближаване и маневриране. Те включват маневриране на два космически кораба близо един до друг и могат да се използват за инспектиране, обслужване или взаимодействие със спътници.

Такава технология има и потенциални военни приложения, въпреки че няма потвърждение, че „Шънлун“ е бил използван за намеса в работата на други космически кораби.

Възможно е също така някои от обектите, освободени по време на мисиите му, да са били просто ненужно оборудване, изхвърлено преди космическият самолет да се върне на Земята.

Китай е предоставил малко подробности за програмата, заявявайки само, че тя е предназначена за разработване на технология за многократна употреба при космически полети.

Според китайската държавна информационна агенция Синхуа, космическата агенция на страната е заявила, че тестовете „ще проправят пътя за по-удобни и достъпни методи за двупосочно пътуване за мирното използване на космоса занапред“.

Операциите на САЩ

Съединените щати управляват свой собствен роботизиран космически самолет за многократна употреба, построен от Boeing X-37B, който се ръководи от Космическите сили на САЩ.

Подобно на китайския си събрат, X-37B изпълнява мисии, но точните му цели рядко се разкриват. През февруари 2025 г. Космическите сили публикуваха първата си снимка на американския космически кораб, работещ в орбита, показваща отворените врати на неговия товарен отсек.

Две години по-рано те публикуваха илюстрация, изобразяваща кораб, подобен на X-37B, който прихваща спътник.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
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