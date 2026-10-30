Пентагонът разкри секретния китайски космически самолет в орбита

С екретният китайски космически самолет беше разкрит в нови изображения, публикувани от Пентагона. Снимката, включена в най-новия доклад на Агенцията за военно разузнаване (DIA) относно заплахите за сигурността на САЩ в космоса, показва китайския космически самолет, наречен „Шънлун“, скачен с неизвестен спътник, с разгърнати слънчеви панели и отворени врати на товарния отсек, съобщава Newsweek.

Това е едно от най-ясните изображения досега на китайския космически кораб, който изпълнява мисии в орбита от 2020 г.

„Китай е разработил и ще продължи да усъвършенства оръжия за използване срещу спътници в орбита, за да пречи, уврежда и унищожава космическите способности на други държави“, заяви DIA.

Националната военна стратегия на Китай подчертава защитата на националния суверенитет и териториалната цялост като своя основна цел и провъзгласява активната отбрана, стратегическа отбрана, съчетана с оперативно и тактическо настъпление, като свое ръководство за сдържане и спечелване на войни.

„Според своята национална стратегия и военна литература Китай идентифицира космоса като стратегически приоритет за военно доминиране и политическо влияние“, казаха от DIA.

Снимката е направена през 2024 г. от спътника WorldView-3 на компанията Vantor от разстояние приблизително 56 мили (около 90 км), с резолюция от едва 1,8 инча на пиксел.

JUST IN: The Pentagon has published a remarkable image of China's secretive Shenlong spaceplane in orbit, captured by a Maxar satellite and featured in its newly released 2026 space threat assessment. The reusable, uncrewed spacecraft launches aboard a rocket and returns to Earth on a runway, similar to the U.S. military's X-37B. China has conducted four orbital missions since 2020, demonstrating the ability to deploy and maneuver near other objects in space. The DIA warns that technologies used for satellite inspection and proximity operations could also support anti-satellite capabilities. China has disclosed few details about the spacecraft's missions or capabilities. — Outer Space Today (@outerspacetoday) October 27, 2026

Последната мисия на „Шънлун“

В момента „Шънлун“ изпълнява своята четвърта мисия, след като беше изстрелян през февруари тази година. Пекин не е разкрил какво прави космическият кораб, въпреки че независими наблюдатели многократно са го засичали да освобождава неизвестни обекти в орбита.

През юни американската компания за космическо разузнаване LeoLabs съобщи, че е засякла нов обект в близост до китайския апарат. Компанията заяви, че последващите наблюдения чрез нейната глобална мрежа за проследяване са потвърдили с висока степен на увереност, че обектът е бил пуснат от космическия самолет.

„След допълнителни наблюдения в нашата глобална мрежа и анализ чрез LeoLabs Delta, ние независимо каталогизирахме този обект и оценихме с висока степен на увереност, че той е бил освободен от китайския космически самолет. Тази дейност съответства на разполагането на подспътници, извършено от космическия самолет при предишни мисии“, казаха от компанията.

Подобна дейност беше записана и по време на третата мисия на „Шънлун“, докато при втората му мисия през 2023 г. космическият кораб освободи друг обект и потенциално извърши т.нар. операции по сближаване и маневриране. Те включват маневриране на два космически кораба близо един до друг и могат да се използват за инспектиране, обслужване или взаимодействие със спътници.

Такава технология има и потенциални военни приложения, въпреки че няма потвърждение, че „Шънлун“ е бил използван за намеса в работата на други космически кораби.

Възможно е също така някои от обектите, освободени по време на мисиите му, да са били просто ненужно оборудване, изхвърлено преди космическият самолет да се върне на Земята.

Китай е предоставил малко подробности за програмата, заявявайки само, че тя е предназначена за разработване на технология за многократна употреба при космически полети.

Според китайската държавна информационна агенция Синхуа, космическата агенция на страната е заявила, че тестовете „ще проправят пътя за по-удобни и достъпни методи за двупосочно пътуване за мирното използване на космоса занапред“.

Операциите на САЩ

Съединените щати управляват свой собствен роботизиран космически самолет за многократна употреба, построен от Boeing X-37B, който се ръководи от Космическите сили на САЩ.

Подобно на китайския си събрат, X-37B изпълнява мисии, но точните му цели рядко се разкриват. През февруари 2025 г. Космическите сили публикуваха първата си снимка на американския космически кораб, работещ в орбита, показваща отворените врати на неговия товарен отсек.

Две години по-рано те публикуваха илюстрация, изобразяваща кораб, подобен на X-37B, който прихваща спътник.