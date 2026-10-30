Катастрофа затвори пътя Варвара - Велинград, ремарке на влекач се откачи и удари камион

В ременно затворен за движение е пътят Варвара - Велинград заради пътнотранспортно произшествие, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР- Пазарджик Мирослав Стоянов.

По първоначални данни празно ремарке за превоз на трупи се е откачило от влекач на камион и се е ударило в насрещно движещ се товарен автомобил. На място на изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешната помощ.

Единият шофьор е транспортиран с линейка в болницата във Велинград в тежко състояние.

Екипи на полицията отбиват движението към Велинград при село Варвара и при гара Костандово.

Престои да бъде извършен оглед на мястото на катастрофата.