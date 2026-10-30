Моден феномен: Ирина Шейк привлече всички погледи с авангардна бяла рокля

И рина Шейк внесе драматизъм от висшата мода и изваяна елегантност на наградите на списание WSJ Innovator Awards за 2026 г. Супермоделът привлече всички погледи във футуристична бяла рокля директно от подиума. Тя заложи на архитектурно творение без презрамки от Issey Miyake, което предефинира стила на червения килим. Ирина без усилие доказа, че авангардните корсети, кройките с гол гръб и изчистените минималистични линии създават незабравимо вечерно изявление.

Ирина се появи в изцяло бяла рокля от колекцията есен/зима 2026 Ready-To-Wear на Issey Miyake. Моделът без презрамки е с лъскав корсет, наподобяващ лачена материя, с отчетлив заоблен силует в горната част. Скулптурираните платнени панели се разширяват нежно отстрани, а смелият отвор на гърба се спуска ниско, за да подчертае изваяната ѝ фигура. Елегантната пола грациозно се спускаше до пода с фина цепка, придавайки на футуристичния силует непринудено усещане за плавност.

Irina Shayk at The 2026 WSJ. Magazine Innovator Awards. https://t.co/x6tuvfGZ1j — 21 (@21metgala) October 29, 2026

Позирайки пред фотообективите, Ирина се обърна, за да покаже драматичния гръб на тоалета. Тя застана изправена с естествено отпуснати ръце, излъчвайки висша мода и пълна увереност. Тя се отказа от тежките бижута, пропускайки колиета и обеци, за да насочи цялото внимание към архитектурния дизайн на роклята.

Тъмната ѝ коса беше прибрана в елегантен нисък кок с перфектен път по средата. Гримът ѝ заложи на свежа и естествена визия с гладка сияйна кожа, меки бронзови скули, фини сенки за очи и неутрални матови устни.

Ирина майсторски съчета японските модни иновации със самочувствието на топмодел. С избора си на този авангарден тоалет тя изнесе истински урок по стил за червения килим и отново доказа статута си на водеща глобална сила в модната индустрия.