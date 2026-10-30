Булка за малко да отлети с гигантски балони по време на фотосесия в Истанбул

С ватбените фотосесии обикновено вървят с класически изненади - развален прическа, неподходящ ъгъл или внезапен дъжд. Да се озовеш обаче в ролята на герой от анимационен филм, който всеки момент ще излети в небето заради декорацията, определено не е част от обичайния план. Шокиращ и същевременно комичен инцидент по време на снимки в Истанбул бързо обиколи социалните мрежи и разсмя хиляди потребители.

Инцидентът се разиграва край Босфора в Турция, където млада булка решила да използва голям брой масивни, неутрални бежови балони, за да придаде елегантна и приказна атмосфера на кадрите си.

Силният вятър превръща декорацията в парашут

Държането на огромен сноп хелиеви балони в близост до открито водно пространство в поривист ден обаче крие опасност от неочаквана проява на физичните закони - на практика се получава ефектът на корабни платна.

Bride nearly flies away after giant balloons catch wind during wedding photo shoot https://t.co/xDcFyzTaev https://t.co/BWg4sqYOvf — New York Post (@nypost) October 29, 2026

Преди екипът по заснемане на фотосесията да успее да реагира, внезапен силен порив на вятъра понася балоните. Вместо да стоят елегантно във фокуса на камерата, те се превърнали в мощен теглич, който буквално извадил булката от равновесие и я завлякъл към близката каменна ограда край брега.

В разпространеното в мрежата видео се вижда как тя отчаяно се опитва да запази равновесие, докато краката ѝ започват да се плъзгат по паважа. За части от секундата изглежда сякаш вятърът наистина ще я вдигне във въздуха, вдъхвайки живот на сюжета от култовата анимация на Pixar - „В небето“ (Up).

Героичната намеса на фотографа

За щастие, фотографът зад обектива проявил светкавични рефлекси. Забелязвайки опасността, той зарязал техниката си и се втурнал да я хване, преди да се удари в каменистия бряг или да се озове във водата.

'She wouldn't let go:' Bride nearly borne aloft by giant balloons during windy wedding photo-op https://t.co/9lyq3cdMaT https://t.co/TB174mmZBr — New York Post (@nypost) October 29, 2026

Историята все пак завършва с щастлив край - булката се отървала без нито една драскотина, събрала самообладание и дори успяла да довърши фотосесията си (макар и вероятно без помощта на гигантските балони).

Потребителите в интернет веднага я кръстиха „истинската героиня от филма Up“, шегувайки се, че тя е взела израза „да те отнесат от земята“ твърде буквално.