Убийството в Първомай: Делото срещу Ивелин Цветанов ще се гледа по съкратената процедура

П роцесът срещу Ивелин Цветанов, обвинен в предумишленото убийство на 44-годишна жена в Първомай, ще протече по реда на съкратеното съдебно следствие. Убийството е извършено с особена жестокост на 18 август 2025 г. Това реши състав на Окръжния съд в Пловдив.

Искането за съкратено съдебно следствие е направено от защитата на Цветанов. Прокуратурата и частните обвинители са се съгласили с него.

В съдебната зала няма да бъдат разпитани деветима от общо 21 свидетели, сред които са съпругът и дъщерята на жертвата. Трима от общо 10 вещи лица също няма да представят експертизите си пред съда.

Показанията на свидетелите, дадени по време на досъдебното производство, ще бъдат прочетени от протоколите. Две съдебномедицински експертизи ще бъдат приобщени към доказателствата по делото, без вещите лица да бъдат изслушвани в съдебната зала.

Ивелин Цветанов заяви пред съда, че на този етап ще се възползва от правото си да не дава обяснения по делото.

На предходното съдебно заседание шестима близки на жертвата бяха конституирани като частни обвинители. Четирима от тях предявиха граждански искове на обща стойност 500 000 евро.

Според обвинението Цветанов е имал краткотрайна връзка с дъщерята на убитата жена.

На 18 август 2025 г. около 4:20 ч. той влязъл в дома на жертвата в Първомай, след като прескочил оградата. По това време в къщата спели 44-годишната жена и 18-годишният ѝ син.

Жената се събудила от кучешки лай и отворила входната врата. Цветанов бил пред нея, влязъл в къщата и я пробол с нож, след което избягал. Жената починала на място от кръвозагуба. Смъртта ѝ била констатирана от пристигналите медицински екипи.

Мъжът бил задържан същия ден около 16:30 ч. в общежитие в столичния квартал „Студентски град“. Той е от Варна и е студент в София. По данни от обвинението до този момент не е имал криминални прояви.

Следващите заседания по делото са насрочени за 14 и 15 декември.