МЗ с актуална информация за грипа у нас

Данните на Националната здравноинформационна система (НЗИС) за изминалата седмица (12-18 януари) показват, че 121 254 лица в страната са прегледани по повод грип и остри респираторни заболявания. Хоспитализирани са 4 194 лица

20 януари 2026, 15:36
Н ова област в страната обявява грипна епидемия. Това е Бургас, където от 22 януари до 30 януари включително влизат в сила временни противоепидемични мерки.

Те включват преустановяване на присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м. между тях.

Ограничение на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. За периода се преустановяват също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Тези мерки са в сила за още две области, като Варна удължава тяхното действие. Първоначално в областта бяха въведени ограничения срещу разпространението на грипа за срок от 14 до 20 януари. Поради продължаващата висока заболяемост обаче те ще продължат да действат до 26 януари. Другата област в обявена грипна епидемия е Добрич, където мерките важат до края на тази седмица.

Важно е да се отбележи, че за всяка област нивата на заболяемост, при които се достига епидемично разпространение и се въвеждат временни противоепидемични мерки са различни. Те се определят въз основа на населението и регистрираните заболели от грип и ОРЗ в съответната област през предходните 10 години.

Така например в Габрово нивото на заболяемост с достигнато епидемично разпространение е 332,3 заболели на 10 000 население, в Благоевград то е 418,6 заболели на 10 000 население, а в София-град 203,9 заболели на 10 000 население.

Данните на Националната здравноинформационна система (НЗИС) за изминалата седмица (12-18 януари) показват, че 121 254 лица в страната са прегледани по повод грип и остри респираторни заболявания. Хоспитализирани са 4 194 лица.

Най-много засегнати от грип и ОРЗ са децата на възраст от 5 до 14 г., където са регистрирани 7 670,09 заболели на 100 000 души население. На второ място е групата на най-малките от 0 до 4 г. с 6 108,88 заболели на 100 000 души население.

Източник: МЗ    
МЗ с актуална информация за грипа у нас

