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Роботи вместо звезди: Изкуствен интелект ще изиграе главната роля в нов холивудски филм

Холивуд прекрачва границата: Дигиталният аватар Тили Норууд, създаден изцяло от Изкуствен интелект, ще изиграе главна роля в нов филм. Актьорските гилдии са в шок от задаващата се революция

8 юли 2026, 11:49
Роботи вместо звезди: Изкуствен интелект ще изиграе главната роля в нов холивудски филм
Източник: iStock

Х оливуд е на прага на най-голямата си технологична и културна революция. Запознайте се с Тили Норууд – най-новата млада актриса, която е напът да направи своя дебют в голямото кино. Има само една уловка: Тили не е истински човек, а напълно дигитален аватар, създаден изцяло от Изкуствен интелект (AI), съобщава The Times.

Въпреки че филмовата индустрия от години използва компютърно генерирани образи (CGI), случаят с Тили е прецедент. Тя не е просто дигитално обработено лице върху тялото на реален дубльор, а изцяло софтуерен модел, програмиран да генерира собствени емоции, изражения и гласови нюанси. Продуцентите на новия холивудски филм са категорични, че „актрисата“ ще изиграе пълнокръвна главна роля, конкурирайки се по екранно присъствие с истински актьори от плът и кръв.

Коя е Тили Норууд и как „мисли“ тя?

Тили е създадена от екип от софтуерни инженери, аниматори и филмови експерти. За разлика от досегашните статични дигитални инфлуенсъри, нейният алгоритъм е обучен върху хиляди часове актьорска игра на емблематични холивудски звезди.

Инструментите зад нея ѝ позволяват да:

  • Реагира на режисьорски указания: Режисьорът може да поиска от нея да покаже „5% повече тъга в очите“ или „леко нервна усмивка“ и AI моделът пренастройва лицевите мимики в реално време.
  • Генерира уникален глас: Гласът ѝ не е записан от реален озвучител, а е напълно синтезиран, притежаващ собствен тембър и емоционална дълбочина.

Инвеститорите зад проекта вярват, че това е бъдещето на нискобюджетните филми и мащабните блокбъстъри, тъй като AI актьорите не закъсняват за снимки, нямат капризи, не остаряват и не изискват милионни хонорари.

Страхове и протести в Холивуд

Новината за филмовия дебют на Тили обаче предизвика сериозни трусове в Меката на киното. След мащабните стачки на сценаристи и актьори през последните години, появата на AI персонаж в главна роля съживява най-големите кошмари на бранша.

Мнозина критици и синдикални лидери алармират, че това е директна заплаха за хляба на хиляди млади и прохождащи актьори. Според тях софтуерните сурогати могат напълно да заменят поддържащия кастинг и масовката в близко бъдеще, убивайки човешкия елемент и душата на киното.

Въпреки дебатите, филмът с участието на Тили Норууд вече е в производство, а киноманите по света тръпнат в очакване да видят дали една машина може да пресъздаде истинска човешка емоция на големия екран.

Източник: The Times    
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