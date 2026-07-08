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7-годишното дете от катастрофата на „Хемус" е на апаратно дишане и в крайно тежко състояние

Лекарите извършиха спешна операция за отстраняване на далака на момченцето, което остава в критично състояние с тежка черепно-мозъчна травма и множество счупвания

8 юли 2026, 11:12
7-годишното дете от катастрофата на „Хемус" е на апаратно дишане и в крайно тежко състояние
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

В крайно тежко общо състояние е 7 годишното дете, което пострада при пътен инцидент вчера.

„Успешна е операцията за  отстраняване на далака, заради кръвоизлив в коремната кухина", сподели  д-р Недко Тодоров, зам. директор на МБАЛ Шумен.

Пораженията от катастрофата са сериозни -  тежка фрактура на едното бедро, още по-тежка на другото бедро и фрактура на едната ръка. Счупени са костите на таза, малкият пациент е и тежка черепно мозъчна травма.

Има опасност за живота  на момченцето. То е на апаратно дишане. Извършено е кръвопреливане.

Трима души загинаха при тежка катастрофа между лек автомобил и бус на автомагистрала „Хемус“ в района на Шумен, в участък, в който се извършват ремонтни дейности.

По информация на ОДМВР – Шумен сигналът за инцидента е подаден малко след 12:00 часа във вторник. На място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешната помощ.

По първоначални данни двата автомобила са се сблъскали челно, след като единият е навлязъл в лентата за насрещно движение. Причините за катастрофата тепърва ще бъдат изяснявани.

В лекия автомобил са пътували петима души, сред които и две деца. На място са загинали 67-годишният водач на леката кола, 48-годишна пътничка, седяла на предната седалка, както и дете на 11 години, което е починало в линейката на път за болницата.

Останалите двама пътници на 7 и 24 години са в тежко състояние и са транспортирани в болнично заведение.

Шофьорът на буса е пътувал сам. Той е изваден от превозното средство в контактно състояние и също е откаран в болница за преглед и лечение.

Заради тежкия инцидент е въведена временна организация на движението в участъка от Шумен до Нови пазар в посока Варна. Автомобилите се пренасочват по първокласния път I-2 (стария път за Варна).

От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание, да спазват въведената временна организация на движение и указанията на служителите на реда.

Източник: БГНЕС/ Фокус     
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