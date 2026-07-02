Иван Демерджиев: Частните полети на Делян Пеевски са платени от адвокатско дружество

П еевски е имал доста пътувания, голяма част от тях са по линията София – Истанбул, като продължават към различни дестинации, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента относно информация във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени от председателя на ДПС Делян Пеевски с частни въздухоплавателни средства.
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Демерджиев каза, че са влезли в комуникация с различни държави и са поискали информация каква е посоката, крайната дестинация и кои са пасажерите на последващите полети. Изясняваме и с какви средства са заплащани тези полети, какво е основанието да бъдат заплатени, какъв е произходът на средствата, с които са заплатени, допълни вътрешният министър.
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Към момента събраната информация показва, че полети на Пеевски са платени от адвокатско дружество, съобщи Иван Демерджиев. Интересен е въпросът дали тези средства са средства на самото дружество или са постъпили по клиентската му сметка. Изясняваме и тези обстоятелства - от кого и на какво основание, допълни министърът на вътрешните работи.
Пеевски е извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 г. до момента, като 181 от тях са били с частни самолети, пише БНР.