България

Иван Демерджиев: Частните полети на Делян Пеевски са платени от адвокатско дружество

МВР проверява произхода на средствата, крайните дестинации и пътниците по последващите полети

2 юли 2026, 12:14
„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед

„У него има нож“: Сестрата на отвлечената Наталия разкри притеснителен детайл и защо мъжът е бил със свалена ограничителна заповед
След огнения ад в завод за отпадъци край София: Дишаме ли опасен въздух?

След огнения ад в завод за отпадъци край София: Дишаме ли опасен въздух?
Буря с проливен дъжд и силен вятър нанесе щети в София, Пловдив и Габрово - десетки сигнали за паднали дървета и наводнения

Буря с проливен дъжд и силен вятър нанесе щети в София, Пловдив и Габрово - десетки сигнали за паднали дървета и наводнения
Агресивен психично болен мъж тормози III ДКЦ в София вече десетилетие

Агресивен психично болен мъж тормози III ДКЦ в София вече десетилетие
Голям пожар избухна близо до София

Голям пожар избухна близо до София
Съдът върна обвинителния акт срещу „Българския вълк от Уолстрийт“

Съдът върна обвинителния акт срещу „Българския вълк от Уолстрийт“
Арестуваха съпругата на един от „Калашниците“ за побой над свидетел

Арестуваха съпругата на един от „Калашниците“ за побой над свидетел
КФН сезира прокуратурата за продажба на активи на „ДаллБогг: Живот и здраве“

КФН сезира прокуратурата за продажба на активи на „ДаллБогг: Живот и здраве“

П еевски е имал доста пътувания, голяма част от тях са по линията София – Истанбул, като продължават към различни дестинации, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента относно информация във връзка с появили се медийни публикации за полети, извършени от председателя на ДПС Делян Пеевски с частни въздухоплавателни средства.

"Провалени политици от ДБ фабрикуват лъжи!", Делян Пеевски сезира прокуратурата

Демерджиев каза, че са влезли в комуникация с различни държави и са поискали информация каква е посоката, крайната дестинация и кои са пасажерите на последващите полети. Изясняваме и с какви средства са заплащани тези полети, какво е основанието да бъдат заплатени, какъв е произходът на средствата, с които са заплатени, допълни вътрешният министър.  

От ДБ отговориха на Пеевски: С любопитство очаквамe резултата

Към момента събраната информация показва, че полети на Пеевски са платени от адвокатско дружество, съобщи Иван Демерджиев. Интересен е въпросът дали тези средства са средства на самото дружество или са постъпили по клиентската му сметка. Изясняваме и тези обстоятелства - от кого и на какво основание, допълни министърът на вътрешните работи.

Пеевски е извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 г. до момента, като 181 от тях са били с частни самолети, пише БНР.

Източник: БТА, БНР    
Делян Пеевски Иван Демерджиев ДПС частни полети разследване произход на средства адвокатско дружество парламент МВР София Истанбул
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

С надписи и на български: Двама изпаднаха в кома от фалшиво лекарство за отслабване в Нидерландия

С надписи и на български: Двама изпаднаха в кома от фалшиво лекарство за отслабване в Нидерландия

Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

Тръмп показа новия Air Force One за $400 милиона, получен като подарък от Катар

Иван Демерджиев: Частните полети на Делян Пеевски са платени от адвокатско дружество

Иван Демерджиев: Частните полети на Делян Пеевски са платени от адвокатско дружество

Обичан актьор от сериала

Обичан актьор от сериала "Бригада" почина при нелеп инцидент

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Пазарната атака на BMW продължава със старт на производството на „седмицата“

Пазарната атака на BMW продължава със старт на производството на „седмицата“

carmarket.bg
Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?
Ексклузивно

Защо „голият“ маникюр се превърна в символ на висок статус?

Преди 6 часа
Страшна буря с градушка и порой в София
Ексклузивно

Страшна буря с градушка и порой в София

Преди 21 часа
Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна
Ексклузивно

Изхвърлиха 79-годишна прабаба от супермаркет и ѝ забраниха да пазарува в цялата страна

Преди 19 часа
САЩ с ултиматум към Канада и Мексико
Ексклузивно

САЩ с ултиматум към Канада и Мексико

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&bdquo;Крадат се&nbsp;милиарди&quot;: Мирчев отговори&nbsp;на обвиненията на Стоянов за разгласяване на информация от ДАНС</p>

„Демократична България": Сигнализираме, че има проблем в здравеопазването и се крадат милиарди

България Преди 6 минути

Според „Демократична България“ обществото трябва да научи за сигналите за корупция в здравеопазването

Шпионски скандал: Русия е наблюдавала ядрени обекти в Европа цели 18 месеца

Шпионски скандал: Русия е наблюдавала ядрени обекти в Европа цели 18 месеца

Свят Преди 15 минути

Тези действия, извършени с „съществена безнаказаност“, разкриват сериозни пропуски в сигурността на критичната инфраструктура на континента, твърди нов доклад на Международния институт за стратегически изследвания

Съдът остави в ареста обвиняемия за смъртта на мъж на Лъвов мост

Съдът остави в ареста обвиняемия за смъртта на мъж на Лъвов мост

България Преди 33 минути

Според съда има обосновано подозрение за извършено убийство и опасност обвиняемият да се укрие

Нова надежда: Учени откриха как да победят най-смъртоносния рак на мозъка

Нова надежда: Учени откриха как да победят най-смъртоносния рак на мозъка

Свят Преди 43 минути

Терапията работи, като обучава собствената имунна система на тялото да разпознава и атакува смъртоносните клетки, и вече е показала драматични резултати при пациенти с рак

Отказан самолетен полет роди звездата на САЩ: Невероятната съдба на Фоларин Балогун

Отказан самолетен полет роди звездата на САЩ: Невероятната съдба на Фоларин Балогун

Любопитно Преди 44 минути

Единствено заради правилата на авиокомпания, нападателят се ражда в Ню Йорк, за да поведе Щатите на Мондиал 2026

Иран призовава "да се отмъсти" за смъртта на Хаменей

Иран призовава "да се отмъсти" за смъртта на Хаменей

Свят Преди 45 минути

Мохамад Галибаф призова за масово участие и политическа реакция след смъртта на върховния лидер

One night of Adel закрива Sofia Summer Fest

One night of Adel закрива Sofia Summer Fest

Любопитно Преди 55 минути

„Концерт с кауза“ в подкрепа на фондация „Заедно в час“ закрива Летния фестивал на София на 13 септември

<p>Три жени потрошиха салон за красота в Монтана</p>

Три жени потрошиха салон за красота в Монтана - полицията разследва случая

България Преди 1 час

Щетите са нанесени в централната част на града, задържани са три жени на 28, 29 и 46 години

Разследват украинска следа в атентата срещу Вадим Ермолаев в Монако

Разследват украинска следа в атентата срещу Вадим Ермолаев в Монако

Свят Преди 1 час

Бомбата в раница била по-скоро опит за сплашване, отколкото за ликвидиране на милиардера, санкциониран от Зеленски

България с втората най-висока инфлация в еврозоната

България с втората най-висока инфлация в еврозоната

Парите ни Преди 1 час

Цените у нас се понижават за месец, но годишното поскъпване остава

28 години “Фрактура” с личните истории на световните рок банди

28 години “Фрактура” с личните истории на световните рок банди

Любопитно Преди 1 час

Празничното издание ще бъде излъчено тази неделя по DIEMA

<p>Калин Стоянов с обвинения за изтичане на класифицирана информация в НС</p>

Калин Стоянов с обвинения към Ивайло Мирчев - твърди, че разпространява класифицирана информация и има теч от службите

България Преди 1 час

Съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов казаха пред журналисти, че истината "трябва да се знае от всички"

<p>&bdquo;Кърваво&ldquo; небе уплаши Венецуела, учените разкриха истината</p>

Зловещо сияние: Небето във Венецуела стана кървавочервено след земетресенията, учени обясниха защо

Свят Преди 1 час

Дни след смъртоносните трусове във Венецуела, небето над столицата Каракас пламна в зловещ кървавочервен цвят. Видеоблогове взривиха социалните мрежи със спекулации за апокалиптично знамение, но метеоролозите разкриха истинската оптична причина

НС избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

НС избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

България Преди 1 час

Кандидатурата му беше одобрена със 147 гласа "за", 58 гласа "против", без "въздържал се"

Признаваш нарушение пред КЗК – глобата може да е с до 30% по-ниска

Признаваш нарушение пред КЗК – глобата може да е с до 30% по-ниска

Парите ни Преди 1 час

Проект на правила предвижда по-бързо приключване на производства при съдействие от страна на проверяваните компании

„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

„Чисто зло“: Намериха 16 деца, държани като животни в една стая в САЩ

Свят Преди 1 час

Някои от тях не са можели да говорят, а едно – 18-годишно момиче с изоставане в развитието – дори не е можело да изпише името си

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

След десет години любов: Франки Мюниц и съпругата му се развеждат

Edna.bg

One night of Adel закрива Sofia Summer Fest

Edna.bg

Скандал в Бундестима: обвиниха половинките на играчите за провала на Германия

Gong.bg

Директор обяви кога Никола Цолов ще се качи в болид от Формула 1

Gong.bg

Д-р Асен Меджидиев е новият подуправител на НЗОК

Nova.bg

Свидетел на инцидента с атракцион край Ахелой: Въпреки скалите, джетът продължи да се движи бързо и да прави завои

Nova.bg