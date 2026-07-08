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Румен Радев и Зоран Миланович обсъдиха сигурността и отбраната в рамките на срещата на върха на НАТО

Българският премиер и хърватският президент разговаряха в Анкара за двустранното сътрудничество, предизвикателствата пред Европа и последиците от конфликтите в Украйна и Близкия изток

Василена Василева Василена Василева

8 юли 2026, 11:45
Румен Радев и Зоран Миланович обсъдиха сигурността и отбраната в рамките на срещата на върха на НАТО
Източник: МС

М инистър-председателят Румен Радев и президентът на Хърватия Зоран Миланович обсъдиха развитието на двустранното партньорство в областта на сигурността и отбраната. Срещата се проведе в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара, съобщиха от Министерския съвет.

По време на разговора двамата обсъдиха актуалната среда за сигурност в Европа и рисковете, свързани с продължаващите военни действия в Украйна и напрежението в Близкия изток.

Акцент беше поставен и върху последиците от конфликтите върху европейските държави – включително икономическите предизвикателства, натиска върху енергийните пазари и необходимостта от укрепване на отбранителните способности.

Радев и Миланович обмениха мнения за ролята на НАТО като основен фактор за сигурността на съюзниците и за необходимостта от по-тясна координация между държавите членки в условията на променяща се международна обстановка.

  • България и Хърватия – партньорство в рамките на НАТО и ЕС

България и Хърватия са държави членки на НАТО и Европейския съюз, като през последните години развиват сътрудничество в сфери като отбраната, регионалната сигурност и европейската интеграция.

Двете страни участват в общи инициативи в рамките на Алианса, насочени към укрепване на съюзническата готовност и развитието на отбранителни способности.

Срещата между Радев и Миланович се провежда на фона на обсъжданията на държавните и правителствените ръководители на страните от НАТО за бъдещето на Алианса, увеличаването на инвестициите в отбраната и адаптирането на военните способности към новите предизвикателства.

В рамките на форума лидерите обсъждат и подкрепата за Украйна, защитата на критичната инфраструктура, укрепването на източния фланг на НАТО и мерките за повишаване на готовността на съюзническите сили.

Срещата на върха в Анкара събира представители на държавите членки на Алианса в момент на засилени дебати за ролята на НАТО в условията на нарастващи геополитически напрежения.

Редактор: Василена Василева
Източник: МС    
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