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София с позиция за еврочленството на Северна Македония: Очакваме изпълнение на поетите ангажименти

МВнР посочва, че добросъседските отношения са част от процеса на присъединяване към ЕС

Василена Василева Василена Василева

25 септември 2026, 09:28
София с позиция за еврочленството на Северна Македония: Очакваме изпълнение на поетите ангажименти
Източник: iStock Photos/Getty Images

Б ългария очаква Република Северна Македония да изпълни поетите ангажименти и да предприеме необходимите промени, за да продължи по пътя към членство в Европейския съюз. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи, изпратена до БГНЕС.

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Изявлението на българското външно министерство идва след изказване на министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски, който заяви, че Скопие настоява ЕС да участва в бъдещи разговори с България. По думите му това би могло да стане чрез отделни държави членки или чрез европейските институции.

Темата за отношенията между София и Скопие е свързана с изпълнението на ангажиментите, поети от Северна Македония в рамките на европейския процес на присъединяване.

  • Позицията на България

„Процесът на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции и в съответствие с установените правила и процедури“, посочват от МВнР.

От ведомството отбелязват, че България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от държавите, които преговарят за членство, като резултатите се оценяват в рамките на Европейския съвет.

„Добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване към ЕС и необходимо условие за напредък към членство в Съюза. Те са и основна предпоставка за изграждане на доверие. България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Република Северна Македония“, се казва още в позицията.

От София посочват и напредъка на други държави кандидати за членство.

„Виждаме, че редица държави кандидати постигат съществен напредък в изпълнението на своите ангажименти, включително в условията на усложнена среда за сигурност“, заявяват от МВнР.

„Очакваме Република Северна Македония също да изпълни поетите ангажименти и да започне с необходимите промени, за да продължи напред по европейския си път“, допълват от министерството.

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  • Какво предвижда договореността от 2022 г.

През 2022 г. държавите членки на ЕС одобриха т.нар. френско предложение, което определи рамката за напредъка на Северна Македония по пътя към членство.

Сред условията, свързани с процеса, е промяна на Конституцията на Северна Македония, така че в нея да бъдат включени и българите.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също посочи през юни, че приемането на договорените конституционни промени е необходимата следваща стъпка за официалното започване на преговорите за присъединяване.

В същото време София подчертава, че очаква изпълнение и на ангажиментите по Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония от 2017 г., както и на двустранните протоколи към него.

През май 2026 г. българският външен министър Велислава Петрова потвърди официалната позиция на София, че цялостното изпълнение на поетите ангажименти в рамките на Европейския консенсус от юли 2022 г. е необходимо за устойчив напредък на Северна Македония към ЕС.

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  • Какво следва

Въпросът за европейската интеграция на Северна Македония продължава да бъде част от дневния ред на европейските институции. На 22 септември Съветът на ЕС обсъди състоянието на върховенството на закона в няколко държави кандидатки, сред които Северна Македония. Темата за разширяването и реформите е включена и в подготовката за заседанието на Европейския съвет през октомври.

Междувременно премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че Скопие е готово да обсъжда с България въпроси, свързани с правата на малцинствата, с участието на представители на ЕС и Европейската комисия.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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