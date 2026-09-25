Защо Иран заплашва регионални летища и какви могат да бъдат последствията?

Иран предупреди съседните държави, че ще предприеме ответни действия, ако спират ирански полети заради американските санкции; секретарят на Върховния съвет за национална сигурност Мохсен Резаи заяви, че засегнатите летища „няма да могат да функционират“.

Заплахата идва след новите американски санкции срещу иранския авиационен сектор, които обхващат всички останали ирански авиокомпании и създават риск от вторични санкции за чуждестранни компании, предоставящи гориво, наземно обслужване и други услуги.

Ограниченията вече доведоха до отменени полети към редица държави, включително Азербайджан, Грузия, Ирак и Оман. Експерти очакват най-прекият ефект да е върху иранските пътници, авиацията и туризма, докато по-широка регионална ескалация би могла допълнително да наруши въздушния транспорт.

Иран заплаши съседни държави с ответни действия, ако те прилагат новите санкции на Съединените щати, насочени към спиране на дейността на иранските авиокомпании на международно ниво. Това повишава вероятността от допълнителни нарушения на въздушния транспорт в регион, който вече е засегнат от близо седем месеца война между САЩ, Израел и Иран.

„Призовавам всички наши съседни държави да не се въвличат в американското приключение. Това приключение много скоро ще завърши с провал“, заяви Мохсен Резаи, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, пред иранските държавни медии.

Предупреждението дойде, след като ирански авиокомпании отмениха редица международни полети, след като САЩ заплашиха летища и доставчици на авиационни услуги с вторични санкции, ако продължат да работят с Иран. В четвъртък всички полети на ирански авиокомпании до и от Обединените арабски емирства бяха отменени, съобщи Иранската студентска информационна агенция.

В сряда Азербайджан и Грузия потвърдиха, че спират иранските полети, докато полетите до Багдад и Мускат също са преустановени. Междувременно някои въздушни връзки с Турция и Китай продължават, но и много полети до тези държави са отменени.

Какво точно заяви Иран, може ли да изпълни заплахите си срещу съседните държави и как това потенциално би се отразило на туристическия и въздушния транспорт в региона?

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Какво каза Иран?

В сряда Резаи предупреди, че Техеран ще предприеме ответни действия срещу съседни държави, които сътрудничат при прилагането на американските ограничения.

„Ако една държава сътрудничи със Съединените щати или се впуска в приключения заедно с тях, нейните летища повече няма да могат да обслужват полети“ до Иран, заяви Резаи пред иранската държавна телевизия.

Той каза, че Иран ще гарантира, че летищата в държавите, които спират иранските полети, „няма да могат да функционират“.

Предупреждението е част от по-широк опит на Иран да възпре държавите да участват в кампанията на Вашингтон за икономически натиск, която се засили след началото на войната между САЩ, Израел и Иран на 28 февруари.

Източник: Георги Димитров/Vesti

Какъв е контекстът на заплахата?

Непосредственият повод за заплахата на Резаи е опитът на Вашингтон да изолира иранската авиационна индустрия.

По-рано този месец Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу останалите ирански авиокомпании, както и срещу чуждестранни компании и посредници, обвинени, че им помагат да функционират.

Мерките разшириха отдавнашните ограничения срещу „Махан Еър“, така че да обхванат 27 ирански авиокомпании, и същевременно отмениха разрешения, които бяха позволили редица авиационни връзки с Иран. САЩ обвиняват „Махан Еър“, че има връзки с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC).

След това министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт предупреди, че летища и компании, обслужващи ирански самолети, рискуват да бъдат отрязани от американската финансова система.

По думите му те не могат да предоставят на иранските авиокомпании гориво или услуги по наземно обслужване, нито да им продават самолетни билети, без да рискуват американски санкции.

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Може ли Иран действително да направи това?

Иран не е обяснил публично какви действия би могъл да предприеме, за да попречи на функционирането на летища в съседни държави, а Резаи не уточни дали реакцията на Техеран ще бъде дипломатическа, икономическа или военна.

По силата на международното право Иран не може едностранно да решава дали летище в друга суверенна държава ще приема ирански самолети. По същия начин САЩ нямат правомощия просто да затворят въздушното пространство на друга държава.

Вашингтон обаче може да направи обслужването на ирански самолети финансово рисково, като заплашва местни доставчици на гориво, компании за наземно обслужване, фирми за продажба на билети и други предприятия с вторични санкции.

В първите месеци на настоящата война със САЩ и Израел Иран показа и че може почти напълно да парализира въздушния транспорт в района на Персийския залив. След като на 28 февруари започна да изстрелва ракети и дронове срещу Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Кувейт, Бахрейн, Оман и Йордания, всички тези държави частично или напълно затвориха въздушното си пространство в първите дни на март.

Те постепенно и една по една възстановиха ограничените полети. „Емирейтс“ беше първата авиокомпания, която възобнови няколко полета от базата си в Дубай на 3 март, следвана от базираната в Абу Даби „Етихад“ на 6 март, а „Катар Еъруейс“ възстанови полетите си през следващата седмица. Самолетите, които излитаха или кацаха в тези първи дни на войната, бяха съпровождани от военни самолети.

На авиокомпаниите от района на Залива им бяха необходими месеци, за да възстановят нормалните си разписания. Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA) изчислява, че авиокомпаниите от Близкия изток са на път да отчетат обща загуба от 4,3 млрд. долара през 2026 г.

Световният съвет за пътувания и туризъм изчисли през март, че конфликтът струва на региона около 600 млн. долара дневно под формата на разходи на международни посетители. Приблизително по същото време Tourism Economics прогнозира, че международните пътувания до страните от Персийския залив могат да намалеят с 25% през 2026 г. заради войната.

Ирански ракети и дронове, или техни останки след прихващане, са поразявали също летищата в Дубай, Абу Даби, Кувейт и Бахрейн.

Волфганг Пущай, анализатор по сигурността и отбраната и бивш австрийски военен аташе, заяви пред „Ал Джазира“ , че не очаква този път Иран да атакува регионални летища.

„Изключително малко вероятно е Иран да атакува тези летища“, каза Пущай.

Той посочи, че непосредственият практически ефект от американските мерки също може да бъде ограничен, тъй като Иран запазва въздушни връзки с държави, които е възможно да са по-малко склонни да прилагат ограниченията на Вашингтон.

„Не мисля, че Турция ще спре да работи и да си сътрудничи с тях, нито Пакистан или Китай“, каза той. „Освен това, както вече казах, има и други авиокомпании, които обслужват Иран от чужбина, така че практическият ефект ще бъде ограничен“, обясни той.

Според Пущай по-големият ефект може да бъде психологически, особено за иранците, които веднага могат да видят последствията от изчезването на международните полети.

„Това със сигурност ще допринесе за усещането сред иранците за нарастваща изолация и вероятно именно това е причината за тази остра реакция от страна на Иран“, каза той.

За разлика от ограниченията срещу финансови институции или други вторични санкции, нарушенията на въздушния транспорт се виждат незабавно, отбеляза Пущай.

„Такава въздушна блокада определено се вижда веднага“, каза той.

Той също така предупреди да не се очаква санкциите срещу авиацията сами по себе си да принудят Техеран да промени курса си.

„Ще бъде ли това достатъчно, за да сломи волята на страната? Абсолютно не. Абсолютно не“, заяви Пущай, определяйки ограниченията по-скоро като още един елемент от усилията на Вашингтон да увеличи натиска върху Иран.

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Как ще се отрази това на туристическата индустрия?

Най-непосредственият ефект ще бъде върху иранските пътници. Капацитетът на международните полети от Иран вече е бил с 49% по-нисък през август 2026 г. в сравнение със същия месец година по-рано, според компанията за авиационен анализ Cirium.

Последните ограничения оставиха само шепа международни маршрути, обслужвани от ирански авиокомпании, и насочиха хиляди пътници към сухопътните гранични пунктове с държави като Турция и Армения.

Последствията могат да се разпрострат далеч отвъд самите пътници, посочват експерти, тъй като мерките могат да застрашат хиляди работни места в иранската авиационна индустрия и свързаните с нея сектори, включително туризма и хотелиерството.

За съседните държави по-нататъшна ескалация може да добави още един слой несигурност към туристическата индустрия в региона, която вече е силно засегната от продължаващите бойни действия между САЩ и Иран.

Пътникопотокът на големи авиационни хъбове като международното летище в Дубай е намалял с 31% през първата половина на 2026 г. в сравнение със същия период на миналата година.