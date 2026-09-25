Свят

Лавров и Арагчи: Само дипломацията може да сложи край на кризата около Иран

Руският и иранският външен министър се срещнаха в Ню Йорк на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на конфликта

Василена Василева Василена Василева

25 септември 2026, 08:34
Лавров и Арагчи: Само дипломацията може да сложи край на кризата около Иран
Източник: AP/БТА

Р уският външен министър Сергей Лавров и иранският му колега Абас Арагчи се срещнаха в Ню Йорк в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Москва съобщи, че двамата са се съгласили, че дипломатическото решение е единственият начин за прекратяване на кризата в Близкия изток, свързана с войната между САЩ, Израел и Иран.

„Бяха обсъдени актуални регионални и международни въпроси, като акцентът беше поставен върху ситуацията около Иран“, се посочва в изявление на руското външно министерство след срещата.

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„Беше подчертано, че няма алтернатива на дипломатическото разрешаване на кризата, предизвикана от незаконните действия на Съединените щати и Израел“, се казва още в текста.

Определението за действията на САЩ и Израел като „незаконни“ е позиция на руското външно министерство.

  • Москва и Техеран задълбочават отношенията си

Русия и Иран задълбочиха двустранните си отношения през последните години. През 2025 г. руският президент Владимир Путин и иранският му колега Масуд Пезешкиан подписаха договор за всеобхватно стратегическо партньорство.

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Споразумението предвижда разширяване на двустранното сътрудничество, включително в областта на отбраната, но не съдържа клауза за взаимна отбрана.

Москва последователно призовава за дипломатическо решение на конфликта. Лавров и Арагчи вече са обсъждали възможността военният конфликт да бъде прехвърлен в рамките на политически и дипломатически преговори.

Техеран и Москва демонстрират силен съюз

По-рано този месец Пезешкиан благодари на Путин за позицията на Москва по отношение на войната и заяви, че Русия и Иран могат съвместно да се противопоставят на това, което той определи като едностранни действия на САЩ.

  • Иран сигнализира за готовност за преговори

Срещата между Лавров и Арагчи се провежда на фона на дипломатически усилия за прекратяване на военните действия.

По-рано през септември ирански представител заяви пред „Ройтерс“, че Техеран е готов да възобнови дипломатическия процес със САЩ. По думите му иранското предложение за прекратяване на военните действия е било предадено на Вашингтон чрез посредници на 16 септември.

Американският президент Доналд Тръмп също заяви, че контактите между Вашингтон и Техеран продължават и че според него в крайна сметка може да бъде постигнато споразумение. Той обаче подчерта, че САЩ няма да позволят на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

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В интервю, публикувано ден по-рано, иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Техеран не желае да продължава войната и че решението дали тя да приключи е в ръцете на САЩ.

  • Русия без ангажимент за взаимна отбрана

Въпреки задълбочаването на военното и стратегическото сътрудничество между Москва и Техеран, договорът от 2025 г. не задължава Русия да се намеси военно при нападение срещу Иран.

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Това означава, че стратегическото партньорство между двете държави не представлява формален съюз за взаимна отбрана.

Срещата между Лавров и Арагчи в Ню Йорк се състоя в момент, когато дипломатическите усилия около конфликта са сред основните теми на срещите между световните лидери по време на Общото събрание на ООН.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Симеон Томов    
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