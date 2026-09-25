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"Никога не сме се разбирали по-добре": Тръмп и Си с демонстрация на близост

Двамата лидери говориха за нова глава в отношенията между САЩ и Китай, докато търговията, технологиите и сигурността остават сред спорните теми

Василена Василева Василена Василева

25 септември 2026, 09:05
"Никога не сме се разбирали по-добре": Тръмп и Си с демонстрация на близост
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп похвали отношенията между Вашингтон и Пекин по време на държавната вечеря в Белия дом в чест на китайския президент Си Цзинпин. Тя се състоя в края на втория ден от тридневното посещение на китайския лидер, предаде ДПА.

„Президентът Си и аз разбираме, че представляваме различни системи, но връзките между нашите народи са трайни и никога не сме се разбирали по-добре“, заяви Тръмп.

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Американският президент похвали Си и съпругата му Пън Лиюан като „наистина изключителни, невероятни хора“. Като подарък китайският лидер получи статуя на белоглав орел, официалния национален символ на САЩ.

„Заедно можем да продължим да изграждаме отношения, които насърчават просперитета и сигурността за бъдещите поколения“, каза Тръмп.

Източник: EPA/БГНЕС
  • Си: САЩ и Китай трябва да бъдат партньори, а не съперници

От своя страна Си благодари на Тръмп и първата дама Мелания Тръмп за „любезното гостоприемство“ по време на посещението.

По думите му проведените разговори са довели до „общо разбиране“ по редица въпроси и са очертали „нови стратегически насоки“ в отношенията между двете държави.

„Китай и САЩ трябва да действат като отговорни големи държави, да оправдаят очакванията на народите си, да вървят в крак с тенденциите на нашето време и да търсят нов подход за съжителство между великите държави“, заяви Си.

„Подобно на река, която никога не спира да тече, историята никога не стои на едно място. Нека заедно напишем нова глава в нашите приятелски отношения“, добави той.

В отделно писмено обръщение, публикувано от китайската новинарска агенция „Синхуа“, Си посочи, че САЩ и Китай трябва да бъдат партньори, а не съперници.

Той определи настоящата година като решаваща за двустранните отношения и призова те да се основават на сътрудничество, умерена конкуренция, преодолими различия и перспектива за мир.

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  • Търговията остава ключова тема

Топлите послания между двамата лидери идват на фона на продължаващи икономически и търговски спорове между Вашингтон и Пекин.

САЩ и Китай през последните години преминаха през поредица от взаимни мита, ограничения върху износа и спорове около стратегически технологии и редки земни елементи. През 2025 г. двете страни постигнаха временно търговско примирие, което впоследствие беше удължено.

В навечерието на визитата американският министър на финансите Скот Бесънт обяви ново удължаване с два месеца на търговското примирие между двете суперсили. По думите му решението е било постигнато след непланирана среща с китайския вицепремиер Хъ Лифън.

Сред обсъжданите теми между Вашингтон и Пекин са търговията, достъпът до стратегически суровини, технологиите и изкуственият интелект.

Източник: EPA/БГНЕС

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  • Изкуственият интелект и технологическата конкуренция

Тръмп заяви, че САЩ и Китай трябва да вземат решения по ключови въпроси, свързани със „сигурност, технологии и супер интелект“ - термин, който американският президент използва за изкуствения интелект.

„Решенията, които вземаме днес в тези области, могат да допринесат за мира и просперитета в следващите няколко десетилетия“, каза Тръмп.

Изкуственият интелект се превърна в една от основните области на конкуренция между Вашингтон и Пекин. Двете държави се стремят към водещи позиции в разработването на най-напредналите технологии, като едновременно с това налагат ограничения върху достъпа до определени чипове и технологии.

  • Покана за 100 000 американски студенти и две панди

По време на визитата Си отправи покана към 100 000 американски граждани да учат в Китай.

Пекин също така ще продължи своята т.нар. „дипломация на пандите“, като изпрати две панди в американски зоопарк като символ на приятелството между двете страни.

Вчера Тръмп и Си подчертаха необходимостта от по-добра комуникация и сътрудничество между САЩ и Китай.

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  • Вечеря с милиардери и технологични лидери

Държавната вечеря в Белия дом събра редица влиятелни представители на бизнеса и технологичния сектор.

Сред гостите бяха главният изпълнителен директор на „ОупънЕйАй“ (OpenAI) Сам Олтман, главният изпълнителен директор на „Енвидиа“ (Nvidia) Дженсън Хуан, председателят и главен изпълнителен директор на LVMH Бернар Арно, основателят на „Амазон“ (Amazon) Джеф Безос, главният изпълнителен директор на „Алфабет“ (Alphabet) Сундар Пичай, Грег Брокман от OpenAI и Илон Мъск.

Списъкът с гости, голяма част от които бяха представители на технологичния сектор, както и менюто, подредбата на местата и облеклото на присъстващите, бяха сред по-видимите елементи на държавната вечеря.

Тръмп беше облечен в смокинг, а Мелания Тръмп избра тоалет в подобен стил. Си беше с официален черен костюм, а съпругата му Пън Лиюан носеше червена рокля.

В Източната зала на Белия дом, където се проведе вечерята, масите бяха подредени с червено-златист декор.

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  • Първо посещение на Си в Белия дом от 2015 г.

Си Цзинпин за последно посети САЩ през 2023 г., когато беше в Калифорния за форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) и се срещна с тогавашния президент Джо Байдън.

Настоящото посещение е първото на Си в Белия дом от 2015 г., когато президент беше Барак Обама. През 2017 г. китайският лидер посети резиденцията на Тръмп „Мар-а-Лаго“ във Флорида.

Тръмп покани Си във Вашингтон по време на собственото си посещение в Пекин през май.

Настоящата визита се провежда на фона на редица нерешени въпроси между двете държави, включително търговията, технологичните ограничения, Тайван и войната в Иран. Въпреки различията и конкуренцията Вашингтон и Пекин демонстрират желание да запазят диалога и да предотвратят по-нататъшно влошаване на отношенията.

Редактор: Василена Василева
Източник: AP; БТА/Симеон Томов    
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