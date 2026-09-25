Храните, които „чистят“ лошия холестерол: Как да предпазим сърцето си след 40

П овишените нива на така наречения „лош“ холестерол са пряко свързани с риска от атеросклероза и тежки сърдечносъдови заболявания. Според специалиста д-р Дмитрий Бистров, проблемът най-често започва да се проявява след 40-годишна възраст, но добрата новина е, че правилното хранене може бързо да преобърне тенденцията.

Първите положителни промени в изследванията могат да се забележат едва 2 до 3 седмици след корекция в менюто.

Ключът: Разтворими фибри и полезни мазнини

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва прием на поне 25 грама фибри дневно. За ефективно понижаване на лошия холестерол е от решаващо значение да замените saturated (наситените) мазнини с ненаситени и да наблегнете на храни, богати на разтворими фибри.

Ето кои са най-ефективните храни, които е добре да присъстват дневно на масата ви:

Овес и овесени трици: Един от най-добрите естествени източници на бета-глюкани, които свързват холестерола в червата и го извеждат от тялото.

Един от най-добрите естествени източници на бета-глюкани, които свързват холестерола в червата и го извеждат от тялото. Ечемик и перлен булгур: Изключително богати на фибри зърнени култури, които поддържат стабилни нива на захарта и мазнините в кръвта.

Изключително богати на фибри зърнени култури, които поддържат стабилни нива на захарта и мазнините в кръвта. Бобови култури: Зрял боб, леща, нахут и соеви продукти - перфектен заместител на тежките меса.

Зрял боб, леща, нахут и соеви продукти - перфектен заместител на тежките меса. Ядки и авокадо: Богати на мононенаситени мазнини, които поддържат здравето на съдовете.

Богати на мононенаситени мазнини, които поддържат здравето на съдовете. Мазна риба: Скумрията, сьомгата и сардините са незаменими за регулиране на триглицеридите.

Скумрията, сьомгата и сардините са незаменими за регулиране на триглицеридите. Студено пресован зехтин (Extra Virgin): Идеален заместител на кравето масло и маста при приготвяне на храна.

Растителните стероли - скритият коз

Специалистът отделно подчертава ползата от растителните стероли (растителни съединения със структура, сходна с тази на холестерола). Приемът на 1,5 до 2,4 грама растителни стероли на ден може да намали лошия холестерол с 7% до 10,5% още през първите две-три седмици.

Важно е да се запомни: Нито една единична „суперхрана“ не може да направи чудеса сама по себе си. Ефектът идва от цялостния хранителен режим - ограничаване на трансмазнините (пържени храни, фабрични сладкиши и бързи храни) и системна грижа за диетата.