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Храните, които „чистят“ лошия холестерол: Как да предпазим сърцето си след 40

Замяната на вредните мазнини с точните продукти може да даде първите видими резултати само след няколко седмици

25 септември 2026, 06:42
Храните, които „чистят“ лошия холестерол: Как да предпазим сърцето си след 40
Източник: iStock

П овишените нива на така наречения „лош“ холестерол са пряко свързани с риска от атеросклероза и тежки сърдечносъдови заболявания. Според специалиста д-р Дмитрий Бистров, проблемът най-често започва да се проявява след 40-годишна възраст, но добрата новина е, че правилното хранене може бързо да преобърне тенденцията.

Първите положителни промени в изследванията могат да се забележат едва 2 до 3 седмици след корекция в менюто.

Ключът: Разтворими фибри и полезни мазнини

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва прием на поне 25 грама фибри дневно. За ефективно понижаване на лошия холестерол е от решаващо значение да замените saturated (наситените) мазнини с ненаситени и да наблегнете на храни, богати на разтворими фибри.

Ето кои са най-ефективните храни, които е добре да присъстват дневно на масата ви:

  • Овес и овесени трици: Един от най-добрите естествени източници на бета-глюкани, които свързват холестерола в червата и го извеждат от тялото.
  • Ечемик и перлен булгур: Изключително богати на фибри зърнени култури, които поддържат стабилни нива на захарта и мазнините в кръвта.
  • Бобови култури: Зрял боб, леща, нахут и соеви продукти - перфектен заместител на тежките меса.
  • Ядки и авокадо: Богати на мононенаситени мазнини, които поддържат здравето на съдовете.
  • Мазна риба: Скумрията, сьомгата и сардините са незаменими за регулиране на триглицеридите.
  • Студено пресован зехтин (Extra Virgin): Идеален заместител на кравето масло и маста при приготвяне на храна.

Растителните стероли - скритият коз

Специалистът отделно подчертава ползата от растителните стероли (растителни съединения със структура, сходна с тази на холестерола). Приемът на 1,5 до 2,4 грама растителни стероли на ден може да намали лошия холестерол с 7% до 10,5% още през първите две-три седмици.

Важно е да се запомни: Нито една единична „суперхрана“ не може да направи чудеса сама по себе си. Ефектът идва от цялостния хранителен режим - ограничаване на трансмазнините (пържени храни, фабрични сладкиши и бързи храни) и системна грижа за диетата.

Източник: rambler.ru    
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