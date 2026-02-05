Маринов за "Петрохан": Други събития са настъпили през 2022 г.

Б ившият министър на вътрешните работи и депутат от ГЕРБ-СДС Младен Маринов призова случаят с хижа "Петрохан" да не се политизира, предаде БНР.

В кулоарите на парламента той защити работата на МВР и попита защо Районното управление в Годеч е било закрито по същото време, когато е била регистрирана неправителствената организация, стопанисвала хижата.

Сарафов с нова информация за случая "Петрохан": Шокира ме

"Дайте да не мешаме политиката. Престъпления, които се разследват като всички престъпления. Според мене трябва да се върнем доста назад, за да видим как е формирано това НПО, как е сключено това споразумение. Други събития са настъпили 2022 година. Примерно, г-н Рашков е закрил районното в Годеч, Граничната полиция е изтеглена от Годеч. Това са много въпроси, на които трябва да се намерят отговорите, да ги дадат и тогава. Може престъплението въобще да не е свързано с тая дейност. Какво да ви каже МВР в момента, как да ви кажа нещо, като в момента най-вероятно се работи, като изтече информация, която би послужила за евентуалния извършител", коментира Маринов.