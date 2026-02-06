България

Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев

Местни жители посочват, че издирваният по случая "Петрохан" мъжът е бил в селото миналата седмица

6 февруари 2026, 15:45
Полицията провери къща, свързана с Ивайло Калушев
П олицията е извършила проверка в къща в село Българи, където се твърди, че бил издирваният Ивайло Калушев. Това е станало във вторник вечерта, съобщава NOVA.

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

Местни жители посочват, че мъжът е пребивавал в селото миналата седмица.

Според разказите на хората Калушев се придвижвал с джип с надпис "Планинска спасителна служба".

Припомняме, че полицията издирва Ивайло Калушев, който е един от управителите на неправителствената организация "Национална aгенция за контрол на защитените територии".

Сарафов с нова информация за случая "Петрохан": Шокира ме

Властите го търсят във връзка със стрелбата в запалена хижа край прохода "Петрохан", край която бяха намерени телата на трима мъже. 

