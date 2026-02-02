Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали става дума за убийство (СНИМКИ)

Лошото време остави за часове без ток и отопление болницата в Гълъбово

Разследват сигнал за смъртта на трима мъже в хижа край прохода „Петрохан”, потвърдиха за NOVA от МВР. Районът, в който се намира постройката, е труднодостъпен. Екипи на полицията са се насочили към мястото.

Свидетели посочват, че късно снощи са чули три изстрела в района.

Източник: Иван Кънчев, NOVA

По непотвърдена информация в близост имало и изгоряла сграда.

Също по непотвърдена информация по едно от телата има следи от огнестрелно оръжие, съобщава Агенция "Фокус".

Всички автомобили са спирани от полиция на около 1.5-2 км от мястото. Там има полицейски коли, пожарни, линейки и представители на прокуратурата.