Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали става дума за убийство (СНИМКИ)

Разследват сигнал за смъртта на трима мъже в хижа край прохода „Петрохан”, потвърдиха за NOVA от МВР. Районът, в който се намира постройката, е труднодостъпен. Екипи на полицията са се насочили към мястото.
Свидетели посочват, че късно снощи са чули три изстрела в района.
По непотвърдена информация в близост имало и изгоряла сграда.
Също по непотвърдена информация по едно от телата има следи от огнестрелно оръжие, съобщава Агенция "Фокус".
Всички автомобили са спирани от полиция на около 1.5-2 км от мястото. Там има полицейски коли, пожарни, линейки и представители на прокуратурата.