Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан", проверяват дали става дума за убийство (СНИМКИ)

Районът, в който се намира постройката, е труднодостъпен

2 февруари 2026, 13:15
Разследват сигнал за смъртта на трима мъже в хижа край прохода „Петрохан”, потвърдиха за NOVA от МВР. Районът, в който се намира постройката, е труднодостъпен. Екипи на полицията са се насочили към мястото.

Свидетели посочват, че късно снощи са чули три изстрела в района.

Източник: Иван Кънчев, NOVA

По непотвърдена информация в близост имало и изгоряла сграда.

Също по непотвърдена информация по едно от телата има следи от огнестрелно оръжие, съобщава Агенция "Фокус".

Всички автомобили са спирани от полиция на около 1.5-2 км от мястото. Там има полицейски коли, пожарни, линейки и представители на прокуратурата.

Източник: Иван Кънчев, NOVA

 

Източник: Nova.bg, Агенция "Фокус"    
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Любопитно Преди 7 минути

Тарар можел да изяде толкова храна, колкото да нахрани 15 души, и да поглъща цели котки, но стомахът му никога не се засищал

Любопитно Преди 1 час

Британската антарктическа служба стартира новогодишна кампания за намиране на хора за работа в изследователските ѝ станции в Антарктика

<p>Кремъл обяви кога ще се проведат&nbsp;следващите преговори за Украйна</p>

Следващите преговори за Украйна ще се състоят в Абу Даби от 4 до 5 февруари

Свят Преди 1 час

Това заяви Дмитрий Песков

Любопитно Преди 1 час

Назовани са неочаквани рискови фактори, за които всеки трябва да знае

<p>Как и защо бяха свалени българските торент сайтове - подробности за акцията</p>

След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

Свят Преди 1 час

В знакова международна операция, координирана от ГДБОП, на 29 януари трите най-големи български сайта за пиратско съдържание - ArenaBG.com, Zamunda.net и Zelka.org –бяха свалени

България Преди 1 час

На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни

<p>Ето колко е бюджетният дефицит&nbsp;на България за 2025 г.</p>

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%

Пари Преди 1 час

България Преди 2 часа

Кметът на община Плевен обяви 3 февруари за неучебен ден

Любопитно Преди 2 часа

Българската публика ще може да се наслади на грандиозните спектакли на 25 и 27 август в София

Свят Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Отличието се дава за постигнатите високи резултати в развитието на изкуствения интелект на национално и международно ниво

Свят Преди 2 часа

„Много е тъжно, защото чувствам, че Queen израснаха в Америка и ние я обичаме, но тя вече не е това, което беше“, заяви сър Брайън

Любопитно Преди 2 часа

Кулинарни предложения без граници всеки делничен ден от 20:00 ч. по NOVA

Mъж откри цял град докато търсеше изгубените си кокошки: Невероятната тайна на Деринкую

Любопитно Преди 2 часа

Далеч от груба пещера, подземният комплекс е проектиран да поддържа напълно функциониращо общество за продължителни периоди

Свят Преди 2 часа

О’Хара е живяла с рядко вродено състояние, известно като декстрокардия със situs inversus. Не е ясно дали тази диагноза е изиграла роля за смъртта ѝ, но ето какво е важно да знаете за нея

България Преди 3 часа

Лихвите по депозитите остават под 1%

