Христанов с нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

Христанов: Представител на НАКЗТ в средата на 2022 г. поиска форма на сътрудничество с МЗХ

5 февруари 2026, 15:11
Христанов с нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"
Източник: БГНЕС

"На Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) през 2022 г. е съставен акт за нарушения - спиране на туристи и заграждане на държавна собственост".

Това обяви във Фейсбук бившият заместник-министър в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), отговарял за Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), Иван Христанов. Той коментира случая с намерените на територията на хижа "Петрохан" тела на трима простреляни мъже и отношенията на държавата с неправителствената организация НАКЗТ, която е стопанисвала района.

"Екипите от инспектори на ИАГ изпитваха притеснения да правят проверки заради слуховете за въоръжение", подчерта Христанов.

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

"Представител на НАКЗТ в средата на 2022 г. поиска форма на сътрудничество с МЗХ, която да ги легитимира. Отказана е с два аргумента: първо, ИАГ не може да сътрудничи с организации, които вече са показали неуважение към закона и са санкционирани за нарушения, и второ, ИАГ е единственият орган с право да координира и контролира защитата на българските гори, който може да работи с НПО-та за опазване от вредители или научна дейност, но не и да делегира функциите си по физическа охрана от бракониери. Разбира се, всеки има свободата и гражданския дълг да подава към ИАГ сигнали за нарушения", коментира Христанов и добави, че "през 2022 г. ние бяхме в яростна война" с "дървената мафия", Борисов и Пеевски. 

"По време на проведената среща и след отказа за подписване на подобно споразумение, екипът ни се сблъсква с агресивно поведение, довело до бързо прекратяване на разговорите", поясни  Христанов.

Сандов с позиция за случая "Петрохан": Не ми е оказван натиск

"В района на Петрохан не сме имали инциденти с незаконен дърводобив и бракониерство в степен, която да го превърне в невралгична точка и да изисква повече от стандартното внимание. Дори бих казал, че проблеми там почти нямаше. От друга страна Сливен, Кнежа, Силистра, Ихтиман, Борино и др. бяха площадки на постоянна война с дървената мафия", отчете  Христанов.

"За мен буди притеснение факта, че с тази организация е осъществено прехвърляне на 5 дка. земя точно в деня, в който застъпва новият кабинет на 13.12.2021 г. Подобни сделки в последните часове на стария кабинет са винаги мотивирани от неясни интереси. Пояснявам, че на фона на 36 милиона декара гори 5 декара може да са нищо, но ние такива размери сме продавали или прехвърляли само за БДЖ, магистрални далекопроводи, съществуващи мини с терени за рекултивация и подобни големи инфраструктури обекти. За частно лице обикновено се разглеждат площи по 100-200 кв. м. Озадачаващо е също, че никой в ИАГ няма спомен за това конкретно прехвърляне на земя", посочи  Христанов.

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?

"Затова считам упреците за чиновнически страх и бездействие за напълно безпочвени. Нещо повече - в посочения период на 2021-2022 г. увеличавахме постоянно броя проверки, създадохме нови мобилни екипи, ротирахме инспектори, подобрихме контрола върху сеч и преработка, спряхме много схеми чрез електронните търгове… Макар да имам свои подозрения за случващото се на Петрохан през годините и вероятните причини за екзекуциите, ще си позволя единствено да споделя, че версията "наказателна акция от дървената мафия" граничи с фантастиката", смята  Христанов.

НАКЗТ Петрохан Иван Христанов
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
