Христанов с нови разкрития за случая в хижа "Петрохан"

"На Национална агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) през 2022 г. е съставен акт за нарушения - спиране на туристи и заграждане на държавна собственост".

Това обяви във Фейсбук бившият заместник-министър в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), отговарял за Изпълнителна агенция по горите (ИАГ), Иван Христанов. Той коментира случая с намерените на територията на хижа "Петрохан" тела на трима простреляни мъже и отношенията на държавата с неправителствената организация НАКЗТ, която е стопанисвала района.

"Екипите от инспектори на ИАГ изпитваха притеснения да правят проверки заради слуховете за въоръжение", подчерта Христанов.

"Представител на НАКЗТ в средата на 2022 г. поиска форма на сътрудничество с МЗХ, която да ги легитимира. Отказана е с два аргумента: първо, ИАГ не може да сътрудничи с организации, които вече са показали неуважение към закона и са санкционирани за нарушения, и второ, ИАГ е единственият орган с право да координира и контролира защитата на българските гори, който може да работи с НПО-та за опазване от вредители или научна дейност, но не и да делегира функциите си по физическа охрана от бракониери. Разбира се, всеки има свободата и гражданския дълг да подава към ИАГ сигнали за нарушения", коментира Христанов и добави, че "през 2022 г. ние бяхме в яростна война" с "дървената мафия", Борисов и Пеевски.

"По време на проведената среща и след отказа за подписване на подобно споразумение, екипът ни се сблъсква с агресивно поведение, довело до бързо прекратяване на разговорите", поясни Христанов.

"В района на Петрохан не сме имали инциденти с незаконен дърводобив и бракониерство в степен, която да го превърне в невралгична точка и да изисква повече от стандартното внимание. Дори бих казал, че проблеми там почти нямаше. От друга страна Сливен, Кнежа, Силистра, Ихтиман, Борино и др. бяха площадки на постоянна война с дървената мафия", отчете Христанов.

"За мен буди притеснение факта, че с тази организация е осъществено прехвърляне на 5 дка. земя точно в деня, в който застъпва новият кабинет на 13.12.2021 г. Подобни сделки в последните часове на стария кабинет са винаги мотивирани от неясни интереси. Пояснявам, че на фона на 36 милиона декара гори 5 декара може да са нищо, но ние такива размери сме продавали или прехвърляли само за БДЖ, магистрални далекопроводи, съществуващи мини с терени за рекултивация и подобни големи инфраструктури обекти. За частно лице обикновено се разглеждат площи по 100-200 кв. м. Озадачаващо е също, че никой в ИАГ няма спомен за това конкретно прехвърляне на земя", посочи Христанов.

"Затова считам упреците за чиновнически страх и бездействие за напълно безпочвени. Нещо повече - в посочения период на 2021-2022 г. увеличавахме постоянно броя проверки, създадохме нови мобилни екипи, ротирахме инспектори, подобрихме контрола върху сеч и преработка, спряхме много схеми чрез електронните търгове… Макар да имам свои подозрения за случващото се на Петрохан през годините и вероятните причини за екзекуциите, ще си позволя единствено да споделя, че версията "наказателна акция от дървената мафия" граничи с фантастиката", смята Христанов.