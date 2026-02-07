България

Иво Христов за политическия проект на Радев: Формацията не трябва да се ангажира с "червени линии"

Само техническото време пречи тя да бъде регистрирана преди изборите, коментира Христов

7 февруари 2026, 11:46
П олитиката се прави от партия. Политическият проект на Румен Радев рано или късно ще бъде партия. Само техническото време пречи тя да бъде регистрирана преди изборите. Не знам да има име към днешна дата. Водят се разговори, правят се предложения.  Това заяви в ефира на NOVA Иво Христов, бивш началник на кабинета на Румен Радев (президентът в периода 2017-2026 година). Той отхвърли името „Нашата България” да е било вариант.

Иво Христов коментира, че през 9-те години като президент Румен Радев е изговорил немалко. „В известна степен е облекчен в тази кампания, тъй като тезите са му достатъчно ясни. Той ги е заявявал много пъти. Другите лидери, както виждате, водят по-скоро престрелки помежду си, но никой не заявява някаква стратегическа визия за България. Нещо повече – забелязва се коалиране на цялата съществуваща политическа класа срещу Радев, което само по себе си го легитимира като единствена алтернатива”, коментира Христов.

Той отговори и на думите на Борисов, че има по-голяма вяра на Радев отколкото на ПП-ДБ. „Ако бях в позицията на Бойко Борисов, също щях да имам по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ. Но бързам да разсея това внушение, което идва тъкмо от кухнята на ПП-ДБ. Някогашните „сглобкаджии“ търсят да прехвърлят от болната глава на здравата идеята, че някой може да се коалира с Борисов. Те са го правили вече. Радев няма такива намерения”, каза Христов.

Той коментира, че Радев и хората около него не трябва да се ангажират с „червени линии”, които след това, поставени в невъзможност да създадат правителство, могат да се окажат илюзорни. „Едно е ясно – той създава своя политически проект, бъдеща партия като алтернатива на статуквото. Къде е логиката тогава да се коалира тъкмо с Борисов?”, попита Христов.

Той също така коментира, че никой от кандидатите за лидер на БСП не е близък на Румен Радев. Според Христов други партии имат интерес от това, кой ще е лидер на социалистите. „Самият Радев не участва в тези игри по овладяването на БСП, той говори си избирателите им”, каза Христов.

Източник: NOVA    
