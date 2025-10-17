България

Мирчев: Борисов да се еманципира от Пеевски за спиране на кризата

17 октомври 2025, 10:26
АПИ: Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца

АПИ: Работи се всички ремонти по магистралите да приключат до края на месеца
Промени в движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през почивните дни

Промени в движението по „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ през почивните дни
Какви са причините за инцидента в Лом, при който кола помете жена на тротоар

Какви са причините за инцидента в Лом, при който кола помете жена на тротоар
Жена с шизофрения загуби апартаменти в София: Измама за 144 000 лв.

Жена с шизофрения загуби апартаменти в София: Измама за 144 000 лв.
След дъждове и студ: България посреща циганско лято до края на октомври

След дъждове и студ: България посреща циганско лято до края на октомври
Делото за смъртта на Сияна: Бащата твърди, че вещото лице и адвокатът на подсъдимия са приятели

Делото за смъртта на Сияна: Бащата твърди, че вещото лице и адвокатът на подсъдимия са приятели
И третият опит депутатите да съберат кворум тази седмица се провали

И третият опит депутатите да съберат кворум тази седмица се провали
Очакват ни валежи от дъжд и сняг, температурите падат

Очакват ни валежи от дъжд и сняг, температурите падат

П олитическата криза може да бъде решена, ако Бойко Борисов се еманципира от Пеевски. Лидерът на ГЕРБ трябва да каже, че е на подчинение, но повече не може така и хвърля кърпата. Това каза в кулоарите на парламента депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев, цитиран от NOVA.

Според народния представител Божидар Божанов властта се е скрила на тъмно и разпределя порции.

Това не е сериозен политически процес – Пеевски да излиза и да обяви с кого говори и на кого нарежда.

Напомняме на управляващите, че даването на повече власт на лидера на ДПС няма да реши кризата, а точно напротив. Той е завзел твърде много власт в съдебната система и службите“, каза Божанов. И уточни, че опозицията винаги е готова за избори.

Мирчев смята, че охраната на Пеевски трябва да се махне. „Сумата, която се плаща за нея, е по-голяма от тази за президента, администрацията му и на премиера.

Имахме законодателно предложение депутатите да не използват служебни автомобили и шофьори. От това право трябва да се възползва само председателят на НС. Тези коли и служители могат да отидат в армията, могат да попълнят един батальон“, смята депутатът. 

Протестите в здравеопазването

Депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов засегна темата с медицинските протести. 

„Цинизмът на управляващите към медицинските специалисти и лекари продължава за поредна седмица. Междувременно, докато никой не им обръща внимание, управляващата коалиция се зае да си разпределя властта. Това управление е основано единствено на консумация на власт, пълна илюзия е, че нещо се прави за хората.

Поискахме свикване на Здравна комисия, която да разгледа заплатите в сектора, но депутатите от ГЕРБ казаха, че няма да идват на работа.

Кабинетът не иска да отдели пари за лекари и сестри. Внесохме ново искане до председателя на НС, която има право да свика извънредно заседание на комисията“, съобщи Пандов. 

Според Асен Василев пет месеца управляващите се крият по храстите, за да не отговарят на исканията на медиците за заплати. „Ще продължим да искаме извънредна комисия, за да може да се разгледа законопроекта преди внасянето на бюджета на 31 октомври.

Имам информация, че бюджет на Касата е вече изготвен, на база текущото законодателство – без увеличения. Управляващите следват тактика на тупане на топката. Преди внасянето на бюджета трябва да се свика Здравна комисия, за да влязат новите разчети в план-сметката за догодина“, коментира Василев. 

По темата

Източник: Nova.bg    
политическа криза Бойко Борисов Делян Пеевски здравеопазване медицински протести заплати на медици ГЕРБ ПП-ДБ разпределение на властта съдебна система и служби
Последвайте ни
Жена с шизофрения загуби апартаменти в София: Измама за 144 000 лв.

Жена с шизофрения загуби апартаменти в София: Измама за 144 000 лв.

Какво знаем за телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп и спора за „злобното оръжие“

Какво знаем за телефонния разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп и спора за „злобното оръжие“

Пеевски: Купонът се отменя, чичо Румен да връща кетъринга и шампанското

Пеевски: Купонът се отменя, чичо Румен да връща кетъринга и шампанското

Какво се случва с Бела Хадид? Феновете ѝ са притеснени

Какво се случва с Бела Хадид? Феновете ѝ са притеснени

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Toyota позиционира Century наравно на Rolls-Royce и Bentley

Toyota позиционира Century наравно на Rolls-Royce и Bentley

carmarket.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 4 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 4 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 4 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 4 дни

Виц на деня

- Скъпи, помниш ли деня в който ме видя за пръв път? - Ами, да. Беше хубав, слънчев ден и нищо не предвещаваше нещастие!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Причината за раздялата на Том Круз и Ана де Армас</p>

Край на любовта: Защо Том Круз и Ана де Армас сложиха точка на връзката си

Любопитно Преди 4 минути

Въпреки края на романса, 63-годишният Круз и 37-годишната Де Армас ще продължат да работят заедно

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

Мотоциклетист загина при катастрофа в Сливенско

България Преди 28 минути

28-годишният мъж е загубил управление и се е ударил в крайпътен стълб

Една година без Лиъм Пейн: Ето как близките почетоха паметта му

Една година без Лиъм Пейн: Ето как близките почетоха паметта му

Свят Преди 1 час

Пейн почина на 16 октомври 2024 г., след като падна от балкон в Аржентина

<p>В реално време: Вижте къде се намират автобуси, тролеи и трамваи в София</p>

Интерактивна карта показва в реално време как се движи градският транспорт в София

България Преди 1 час

С отварянето на данните е затворена поредна страница от аналоговото минало, заяви кметът Васил Терзиев

ЛЕВ ИНС открива изложбата „Хакнато ежедневие“ в Регионалния исторически музей София по повод Месеца на киберсигурността

ЛЕВ ИНС открива изложбата „Хакнато ежедневие“ в Регионалния исторически музей София по повод Месеца на киберсигурността

Любопитно Преди 1 час

<p>Орбан ще разговаря с Путин днес</p>

Орбан: Готови сме за планираната среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 2 часа

"Страхотна новина за миролюбивите хора по света", заяви унгарският премиер

Ново земетресение край бреговете на остров Крит

Ново земетресение край бреговете на остров Крит

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил на 54 км западно-югозападно от пристанищния град Фаласарна

Странният сексуален живот на пуританите

Странният сексуален живот на пуританите

Свят Преди 2 часа

Пуританите са били изненадващо разкрепостени в интимните си отношения, но дори и тогава е имало строги правила

Ужасяващата история на монаха убиец, съблазнявал и разчленявал жертвите си

Ужасяващата история на монаха убиец, съблазнявал и разчленявал жертвите си

Свят Преди 3 часа

Монахът практикувал черна магия и продавал амулети за любов

Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

Седмица след двата мощни труса: Ново силно земетресение разтърси Филипините

Свят Преди 3 часа

Няма съобщения за жертви или разрушения

На 101 години почина бившият японски премиер Томиичи Мураяма

На 101 години почина бившият японски премиер Томиичи Мураяма

Свят Преди 3 часа

Мураяма заемаше поста министър-председател в периода 1994–1996 г.

Снимката е архивна!

Заловиха мигранти край Калафат в камион, шофиран от българин

Свят Преди 3 часа

Товарният автомобил е бил избран за проверка в близост до пункта за плащане на таксата за моста Видин-Калафат

Зрителите и съквартирантите посочиха заплашените от изгонване в Big Brother

Зрителите и съквартирантите посочиха заплашените от изгонване в Big Brother

Любопитно Преди 3 часа

Номинирани тази седмица са Сияна-Въшка, Котов, Цвети и Лена

Windows 11 ще направи всички компютри AI PC-та

Windows 11 ще направи всички компютри AI PC-та

Технологии Преди 3 часа

За целта Microsoft пуска нови умни функции за Copilot

Повдигнаха обвинения срещу бившия съветник на Тръмп Джон Болтън

Повдигнаха обвинения срещу бившия съветник на Тръмп Джон Болтън

Свят Преди 3 часа

Те са свързани с предаване и съхранение на информация, свързана с националната отбрана, показват съдебни документи

Зеленски е във Вашингтон за преговори с Тръмп

Зеленски е във Вашингтон за преговори с Тръмп

Свят Преди 3 часа

Двамата лидери ще обсъдят доставките на ракети „Томахоук“

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg

Усеща ли котката ми, че съм бременна

dogsandcats.bg
1

Циклони носят дъжд през почивните дни

sinoptik.bg
1

Засаждат 13 000 дръвчета край Стара Загора

sinoptik.bg

Отиде си легендарният китарист и основател на KISS Ейс Фрейли

Edna.bg

Бриджит Бардо е приета в болница с тежко заболяване

Edna.bg

Десетки предложиха брак на щерката на бивш нападател на Ливърпул

Gong.bg

Кандидат за efbet Лига: Българският футбол умира и никой не забелязва, проблемът е в клубовете

Gong.bg

Парламентът няма да заседава трети пореден ден заради липса на кворум

Nova.bg

След разследване на NOVA: Жена с шизофрения си върна дома, отнет след имотна измама от „влюбен“ в нея мъж

Nova.bg