Мирчев: Борисов да се еманципира от Пеевски за спиране на кризата

П олитическата криза може да бъде решена, ако Бойко Борисов се еманципира от Пеевски. Лидерът на ГЕРБ трябва да каже, че е на подчинение, но повече не може така и хвърля кърпата. Това каза в кулоарите на парламента депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев, цитиран от NOVA.

Според народния представител Божидар Божанов властта се е скрила на тъмно и разпределя порции.

„Това не е сериозен политически процес – Пеевски да излиза и да обяви с кого говори и на кого нарежда.

Напомняме на управляващите, че даването на повече власт на лидера на ДПС няма да реши кризата, а точно напротив. Той е завзел твърде много власт в съдебната система и службите“, каза Божанов. И уточни, че опозицията винаги е готова за избори.

Мирчев смята, че охраната на Пеевски трябва да се махне. „Сумата, която се плаща за нея, е по-голяма от тази за президента, администрацията му и на премиера.

Имахме законодателно предложение депутатите да не използват служебни автомобили и шофьори. От това право трябва да се възползва само председателят на НС. Тези коли и служители могат да отидат в армията, могат да попълнят един батальон“, смята депутатът.

Протестите в здравеопазването

Депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов засегна темата с медицинските протести.

„Цинизмът на управляващите към медицинските специалисти и лекари продължава за поредна седмица. Междувременно, докато никой не им обръща внимание, управляващата коалиция се зае да си разпределя властта. Това управление е основано единствено на консумация на власт, пълна илюзия е, че нещо се прави за хората.

Поискахме свикване на Здравна комисия, която да разгледа заплатите в сектора, но депутатите от ГЕРБ казаха, че няма да идват на работа.

Кабинетът не иска да отдели пари за лекари и сестри. Внесохме ново искане до председателя на НС, която има право да свика извънредно заседание на комисията“, съобщи Пандов.

Според Асен Василев пет месеца управляващите се крият по храстите, за да не отговарят на исканията на медиците за заплати. „Ще продължим да искаме извънредна комисия, за да може да се разгледа законопроекта преди внасянето на бюджета на 31 октомври.

Имам информация, че бюджет на Касата е вече изготвен, на база текущото законодателство – без увеличения. Управляващите следват тактика на тупане на топката. Преди внасянето на бюджета трябва да се свика Здравна комисия, за да влязат новите разчети в план-сметката за догодина“, коментира Василев.