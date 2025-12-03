ЕК вкара Русия в списъка на високорисковите страни

Е вропейската комисия включи Русия в списъка на високорисковите държави със стратегически слабости в своите рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

По-рано през 2025 г. Комисията прие делегиран регламент, с който се ангажира да приключи до края на 2025 г. прегледа на третите държави, които не са включени в списъка на Специалната група за финансови действия (FATF), но чието членство е временно замразено. Целта е да се оцени необходимостта от изменение на списъка.

Тъй като Русия попада в обхвата на настоящия делегиран регламент, Комисията извърши техническа оценка, като използва ясно определени методики и информация, събрана от публични източници, от компетентните органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност. При тази оценка се стигна до заключението, че Русия отговаря на критериите, за да бъде определена за високорискова трета държава.

Поради това в съответствие с 4-ата Директива относно борбата с изпирането на пари Комисията предприема действия за запазване на целостта на финансовата система на ЕС, като добавя Русия към списъка на високорисковите юрисдикции, които имат стратегически слабости в национална си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.