ЕК вкара Русия в списъка на високорисковите страни

Русия отговаря на критериите, за да бъде определена за високорискова трета държава

3 декември 2025, 18:06
ЕК вкара Русия в списъка на високорисковите страни
Източник: Европейска комисия

Е вропейската комисия включи Русия в списъка на високорисковите държави със стратегически слабости в своите рамки за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

По-рано през 2025 г. Комисията прие делегиран регламент, с който се ангажира да приключи до края на 2025 г. прегледа на третите държави, които не са включени в списъка на Специалната група за финансови действия (FATF), но чието членство е временно замразено. Целта е да се оцени необходимостта от изменение на списъка.

Русия извадена от черния списък за пране на мръсни пари

Тъй като Русия попада в обхвата на настоящия делегиран регламент, Комисията извърши техническа оценка, като използва ясно определени методики и информация, събрана от публични източници, от компетентните органи на държавите членки и Европейската служба за външна дейност. При тази оценка се стигна до заключението, че Русия отговаря на критериите, за да бъде определена за високорискова трета държава.

ЕК предложи изключване от SWIFT на някои руски банки

Поради това в съответствие с 4-ата Директива относно борбата с изпирането на пари Комисията предприема действия за запазване на целостта на финансовата система на ЕС, като добавя Русия към списъка на високорисковите юрисдикции, които имат стратегически слабости в национална си уредба за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Източник: ЕК    
