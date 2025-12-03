Свят

Могерини твърди, че е невинна

Тя вярва, че правотата на действията на Колежа на Европа ще бъде потвърдена в съда

3 декември 2025, 21:49
Могерини твърди, че е невинна
Б ившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини публикува изявление относно задържането ѝ вчера за разпит и повдигнатите ѝ обвинения от Европейската прокуратура.

В изявлението тя заявява невинността си и казва, че има пълно доверие в съдебната система и вярва, че правотата на действията на Колежа на Европа ще бъде потвърдена в съда.

Заедно с още двама високопоставени италиански представители бившият първи европейски дипломат е обвинена в измама, корупция и конфликт на интереси, както и нарушаване на професионална тайна във връзка с възлагане на Колежа на Европа, на който ректор е Могерини, на програма за обучение за млади дипломати.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
