Могерини твърди, че е невинна

Б ившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини публикува изявление относно задържането ѝ вчера за разпит и повдигнатите ѝ обвинения от Европейската прокуратура.

Европейската прокуратура официално повдигна обвинения на Федерика Могерини

В изявлението тя заявява невинността си и казва, че има пълно доверие в съдебната система и вярва, че правотата на действията на Колежа на Европа ще бъде потвърдена в съда.

Обиски и арести на върха на ЕС, задържаха Федерика Могерини

Заедно с още двама високопоставени италиански представители бившият първи европейски дипломат е обвинена в измама, корупция и конфликт на интереси, както и нарушаване на професионална тайна във връзка с възлагане на Колежа на Европа, на който ректор е Могерини, на програма за обучение за млади дипломати.