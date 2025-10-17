Пеевски: Купонът се отменя, чичо Румен да връща кетъринга и шампанското

И збори няма да има, заяви лидерът на "ДПС – Ново Начало" Делян Пеевски в кулоарите на Народното събрание.

"Това съм го казал много отдавна", добави той.

"Едно мога да кажа на чичо Румен – да връща кетъринга и шампанското, купонът се отменя", каза още Делян Пеевски.

И третият опит депутатите да съберат кворум тази седмица се провали

Парламентът няма да заседава трети пореден ден заради липса на кворум. Тази сутрин депутатите отново не събраха кворум за начало на тяхната работа. В пленарната зала се регистрираха 53 народни представители при необходими 121