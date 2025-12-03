Свят

В Украйна: Върнахме си Купянск, Вовчанск го няма

Според Трегубов Купянск отдавна заема важно място в руските пропагандни послания

3 декември 2025, 20:01
В Украйна: Върнахме си Купянск, Вовчанск го няма
Източник: EPA/БГНЕС

У краинските сили вече са изтласкали руснаците към северните покрайнини на Купянск и са създали ефективна огнева зона около града, което прави невъзможно прехвърлянето на нови руски части. Това съобщи Виктор Трегубов, началник на отдела за комуникации на Обединената група сили на украинската армия, цитиран от "Укринформ".

Той отхвърли като "пропаганда" руските твърдения, че Купянск е "превзет".

Според Трегубов Купянск отдавна заема важно място в руските пропагандни послания.

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

Руското командване се опитва да представи ситуацията като "история за победа" и в началото на ноември дори направи изявления за превземането на града и обкръжаването на украинските части в него, поясни Трегубов.

"Путин започна да излиза с истории, че Купянск вече е превзет, но това не съответстваше на никаква реалност. По това време ситуацията се движеше в точно обратната посока", заяви Трегубов.

Киев: Русия започна настъпление

Той отбеляза, че украинските войски са успели да изтласкат руснаците, да прекъснат доставките им и да унищожат много от тях.

"Точно когато Москва обявяваше "успехи", на бойното поле се оформяше капан за руснаците", каза Трегубов.

"Успяхме доста ефективно да създадем огнева зона около града и да унищожим онези, които се опитват да пропълзят с помощта на дронове. Колкото и подкрепления да доведат, те все пак трябва да пропълзят през открито пространство", обясни Трегубов.

Относно ситуацията във Волчанск той съобщи, че градът е практически изравнен със земята. Руските войски контролират повечето от него, докато украинските части все още държат южната част.

Какво се случва в Купянск, руснаците напират

Днес на фронта в Украйна е имало 84 атаки и сражения, посочват от украинския Генерален щаб. И в момента се водят ожесточени боеве в района на Часови Яр.

В Покровск, от началото на деня руските сили са направили 24 опита да изтласкат украинските защитници от позициите им. Сраженията там също продължават.

Източник: Ukrinform    
Купянск Украински сили Война в Украйна Руски сили
Последвайте ни
Нови протести в София и страната тази вечер

Нови протести в София и страната тази вечер

В Украйна: Върнахме си Купянск, Вовчанск го няма

В Украйна: Върнахме си Купянск, Вовчанск го няма

Съдят пенсионерка за огромни измами за стотици хиляди

Съдят пенсионерка за огромни измами за стотици хиляди

"Крайно разочарован и омерзен" - Александър Русанов напуска КС на "Продължаваме Промяната"

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Симеон Сакскобургготски награди Лили Иванова с орден “Дамски кръст”

Симеон Сакскобургготски награди Лили Иванова с орден “Дамски кръст”

Любопитно Преди 2 часа

Това написа Лили Иванова в профила си във Фейсбук

ЕК вкара Русия в списъка на високорисковите страни

ЕК вкара Русия в списъка на високорисковите страни

Свят Преди 2 часа

Русия отговаря на критериите, за да бъде определена за високорискова трета държава

Касапинът от Вършец с присъда от 15 години затвор

Касапинът от Вършец с присъда от 15 години затвор

България Преди 3 часа

Спрямо тримата пострадали били предприети незабавни животоспасяващи действия

Огромен скандал с фалшиви тестове за COVID-19 в Хърватия

Огромен скандал с фалшиви тестове за COVID-19 в Хърватия

Свят Преди 3 часа

Тестовете имитирали оригиналните продукти

От "Възраждане" не успяха да изпишат "референдум" в НС

От "Възраждане" не успяха да изпишат "референдум" в НС

България Преди 4 часа

На червен фон, с големи бели букви беше изписано: "Реферерендум за лева! Не на еврото!"

Влак прегази 16-годишно момче във Враца

Влак прегази 16-годишно момче във Враца

България Преди 4 часа

Децата от гимназията често преминават през железопътната линията

Двама финалисти казват сбогом на Арената на “Игри на волята”

Двама финалисти казват сбогом на Арената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 4 часа

Елиминационна битка и сблъсък за имунитет очакват финалистите на екстремното предаване тази вечер

Президентството атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

Президентството атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

България Преди 5 часа

Министерство на правосъдието стартира Регистъра на арбитражите

Министерство на правосъдието стартира Регистъра на арбитражите

България Преди 5 часа

С промените в Закона за арбитражите за пръв път в България се въвежда регистър на арбитражите

Снимки показват американски военни кораби в Карибите близо до Венецуела

Снимки показват американски военни кораби в Карибите близо до Венецуела

Свят Преди 5 часа

Разполагането идва на фона на ескалация на напрежението между Вашингтон и Каракас

Националното следствие въвежда нова методика за тежки катастрофи

Националното следствие въвежда нова методика за тежки катастрофи

България Преди 5 часа

Документът ще служи като наръчник за младите разследващи и полицаи при първоначалния оглед на местопроизшествиет

<p>Студент изчезна край замъка на Дракула в Румъния</p>

Британски студент изчезна близо до замъка на Дракула в Румъния

Свят Преди 5 часа

18-годишният Джордж Смит последно е съобщил за хипотермия и изтощение, докато се движел сам в планината Бучеги

Уиткоф при Путин: Какво (не)постигна пратеникът на Тръмп

Уиткоф при Путин: Какво (не)постигна пратеникът на Тръмп

Свят Преди 5 часа

В продължение на пет часа руският президент Путин и американският пратеник Уиткоф обсъждаха преработения проект за край на войната в Украйна

Русия с прогноза за упадъка на Европа

Русия с прогноза за упадъка на Европа

Свят Преди 5 часа

Песков: Това само ще ускори процеса, който тече от последните години

<p>&quot;Белгия не е безопасно място&nbsp;за политически фигури&quot;</p>

Ева Кайли към Могерини: Белгия не е безопасно място за политически фигури

Свят Преди 5 часа

Това, което прокурорите представяха като незаконно чуждестранно влияние, било по думите ѝ "обичайна парламентарна дипломация"

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

България Преди 6 часа

Петорният състав отне шофьорската му книжка до живот

Всичко от днес

От мрежата

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg

Синдром на коледнaта елха - какво е това и кой страда от него

Edna.bg

Гуендолин Кристи и перуката, която почти провали вечерта ѝ — най-забавният моден гаф на седмицата (СНИМКИ)

Edna.bg

НА ЖИВО: Арсенал - Брентфорд, стартовите 11

Gong.bg

Душан Косич: Загубата е трудна за преглъщане

Gong.bg

Нови протести в София и страната срещу управлението

Nova.bg

След 1 януари: Какво ще стане с левовете, които имаме в брой

Nova.bg