В Украйна: Върнахме си Купянск, Вовчанск го няма

У краинските сили вече са изтласкали руснаците към северните покрайнини на Купянск и са създали ефективна огнева зона около града, което прави невъзможно прехвърлянето на нови руски части. Това съобщи Виктор Трегубов, началник на отдела за комуникации на Обединената група сили на украинската армия, цитиран от "Укринформ".

Той отхвърли като "пропаганда" руските твърдения, че Купянск е "превзет".

Според Трегубов Купянск отдавна заема важно място в руските пропагандни послания.

Руското командване се опитва да представи ситуацията като "история за победа" и в началото на ноември дори направи изявления за превземането на града и обкръжаването на украинските части в него, поясни Трегубов.

"Путин започна да излиза с истории, че Купянск вече е превзет, но това не съответстваше на никаква реалност. По това време ситуацията се движеше в точно обратната посока", заяви Трегубов.

Той отбеляза, че украинските войски са успели да изтласкат руснаците, да прекъснат доставките им и да унищожат много от тях.

"Точно когато Москва обявяваше "успехи", на бойното поле се оформяше капан за руснаците", каза Трегубов.

"Успяхме доста ефективно да създадем огнева зона около града и да унищожим онези, които се опитват да пропълзят с помощта на дронове. Колкото и подкрепления да доведат, те все пак трябва да пропълзят през открито пространство", обясни Трегубов.

Относно ситуацията във Волчанск той съобщи, че градът е практически изравнен със земята. Руските войски контролират повечето от него, докато украинските части все още държат южната част.

Днес на фронта в Украйна е имало 84 атаки и сражения, посочват от украинския Генерален щаб. И в момента се водят ожесточени боеве в района на Часови Яр.

В Покровск, от началото на деня руските сили са направили 24 опита да изтласкат украинските защитници от позициите им. Сраженията там също продължават.