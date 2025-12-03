България

Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, ножове, полицията реагира

Освен в столицата протести има и в редица други градове

3 декември 2025, 19:00
От "Възраждане" не успяха да изпишат "референдум" в НС
Президентството атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

Националното следствие въвежда нова методика за тежки катастрофи

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

Проф. Кантарджиев: Случаите на грип ще започнат да се увеличават до две седмици

НС с решение за референдума за еврото

Пеевски: Оставката ми могат да искат само моите избиратели

Служителите на

Служителите на "Автомобилна администрация" обявиха безсрочна стачка

Н ов протест пред Министерски съвет тази вечер срещу управлението на страната.

Малко след 18:00 часа граждани се събраха под прозорците на властта. Казват, че протестът им е спонтанен и е организиран след призиви в социалните мрежи, предава NOVA.

На място има полицейско присъствие. Движението в района се извършва нормално. 

Столичната полиция предотврати ескалация около нерегламентирано събитие, за което не е имало подадено уведомление към Столичната община. Това съобщи главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор "Масови мероприятия" в СДВР.

По думите му полицията е получила информация ден по-рано за организирано събиране, което не е заявено по установения ред. На място – около КПП-тата, разположени по стандартен план за сигурност, служителите са извършили проверки на младежи, струпали се около района.

"При проверките бяха намерени множество вещи за прикриване на лицето, както и предмети, които могат да бъдат използвани като оръжие. В един от участниците открихме и газово оръжие", обясни Георгиев.

Иззети са маски, пиратки, боксове, газово оръжие и други опасни предмети. След установяване на самоличността на младежите и кратък престой в районното управление, групата бързо се е разпръснала.

Източник: NOVA, Петър Антонов

Младеж, който твърди, че е на 18 г., но няма документи за самоличност, остава в ареста.

Полицията е идентифицирала основно непълнолетни. За тях ще бъдат образувани преписки, които ще бъдат изпратени по компетентност в районните управления. 

"Ще бъдат извикани заедно с родителите си, ще бъде проведена профилактика, а там, където е необходимо, ще бъдат съставени актове", уточни инспектор Георгиев.

От Столичната община уточниха пред NOVA, че при тях не е постъпило предварително искане за разрешение за протестни действия.

Източник: БТА

Тази вечер във Варна много хора отново излязоха на протест, който започна пред сградата на Областна администрация. Гражданите носеха плакати и знамена, скандирайки лозунги като "Оставка", "Българи, юнаци", "Шиши, вън" и "Властта е в нас", предаде БГНЕС.

Впоследствие множеството тръгна към сградата на Община Варна, като движението по кръстовището бе временно възпрепятствано, а след това се отправи по булевард "Осми Приморски полк". Кръстовището пред Катедралния храм също беше блокирано. По маршрута на шествието жители от сградите около булеварда посрещаха демонстрантите с ръкопляскания.

Източник: БГНЕС

Протест против увеличение на местните данъци и срещу проекта за държавен бюджет за 2026 г. имаше и в Русе. Той бе организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България" пред сградата на Областната и общинската администрация в града, съобщава БТА.

В него участваха и представители на местните структури на МЕЧ и "Величие". Присъединиха се и младежи, участвали в шествието, организирано по-рано с искания за смяна на системата. Присъстващите скандираха "Оставка" и "Мафия". Издигнаха и плакат срещу кмета на града.

Източник: БТА

Граждани излязоха на протест и пред сградата на Община Шумен с национални знамена и скандирания "Мафия", "Мафията вън" и "Българи юнаци".

По информация от охраняващите протеста полицаи на събитието са около 100 души.

Източник: БТА

Протестиращи се събраха тази вечер пред сградата на общинската администрация в Благоевград, въпреки че обявеният за днес протест беше отменен от организаторите.

Скандиранията бяха за оставка на правителството, част от протестиращите скандираха и за запазване на лева.

На протеста в Благоевград тази вечер беше и народният представител от "Възраждане" Цвета Рангелова.

Източник: БТА

В Пазарджик излязоха протестиращи, след призив от местната организация на "Продължаваме Промяната". Протестът бе под надслов: "Оставка на правителството". Демонстрантите се събраха в 18 часа пред сградата на Общината.

В Сливен протестиращи също призоваха за оставка на правителството. Протестът се проведе пред сградата на Общината.

В Стара Загора протестът започна пред общинската администрация и продължи с шествие по централните улици на града.

В Сандански в 18 часа също започна протест пред сградата на общинската администрация.

И жители на Дупница излязоха на протест тази вечер в града, предава "Фокус". Протестът бе организиран в социалните мрежи. 

Хората изразиха своето мнение относно управлението на страната, бюджетът за следващата година и бъдещето на България.

Източник: NOVA, БТА, Фокус, БГНЕС    
Протести Министерски съвет София Русе Шумен Дупница Варна
