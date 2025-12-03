Нови протести в София и страната, пистолет, боксове, ножове, полицията реагира

Пеевски: Оставката ми могат да искат само моите избиратели

Н ов протест пред Министерски съвет тази вечер срещу управлението на страната.

Малко след 18:00 часа граждани се събраха под прозорците на властта. Казват, че протестът им е спонтанен и е организиран след призиви в социалните мрежи, предава NOVA.

На място има полицейско присъствие. Движението в района се извършва нормално.

Столичната полиция предотврати ескалация около нерегламентирано събитие, за което не е имало подадено уведомление към Столичната община. Това съобщи главен инспектор Иван Георгиев, началник сектор "Масови мероприятия" в СДВР.

По думите му полицията е получила информация ден по-рано за организирано събиране, което не е заявено по установения ред. На място – около КПП-тата, разположени по стандартен план за сигурност, служителите са извършили проверки на младежи, струпали се около района.

"При проверките бяха намерени множество вещи за прикриване на лицето, както и предмети, които могат да бъдат използвани като оръжие. В един от участниците открихме и газово оръжие", обясни Георгиев.

Иззети са маски, пиратки, боксове, газово оръжие и други опасни предмети. След установяване на самоличността на младежите и кратък престой в районното управление, групата бързо се е разпръснала.

Източник: NOVA, Петър Антонов

Младеж, който твърди, че е на 18 г., но няма документи за самоличност, остава в ареста.

Полицията е идентифицирала основно непълнолетни. За тях ще бъдат образувани преписки, които ще бъдат изпратени по компетентност в районните управления.

"Ще бъдат извикани заедно с родителите си, ще бъде проведена профилактика, а там, където е необходимо, ще бъдат съставени актове", уточни инспектор Георгиев.

От Столичната община уточниха пред NOVA, че при тях не е постъпило предварително искане за разрешение за протестни действия.

Източник: БТА

Тази вечер във Варна много хора отново излязоха на протест, който започна пред сградата на Областна администрация. Гражданите носеха плакати и знамена, скандирайки лозунги като "Оставка", "Българи, юнаци", "Шиши, вън" и "Властта е в нас", предаде БГНЕС.

Впоследствие множеството тръгна към сградата на Община Варна, като движението по кръстовището бе временно възпрепятствано, а след това се отправи по булевард "Осми Приморски полк". Кръстовището пред Катедралния храм също беше блокирано. По маршрута на шествието жители от сградите около булеварда посрещаха демонстрантите с ръкопляскания.

Източник: БГНЕС

Протест против увеличение на местните данъци и срещу проекта за държавен бюджет за 2026 г. имаше и в Русе. Той бе организиран от "Продължаваме промяната - Демократична България" пред сградата на Областната и общинската администрация в града, съобщава БТА.

В него участваха и представители на местните структури на МЕЧ и "Величие". Присъединиха се и младежи, участвали в шествието, организирано по-рано с искания за смяна на системата. Присъстващите скандираха "Оставка" и "Мафия". Издигнаха и плакат срещу кмета на града.

Източник: БТА

Граждани излязоха на протест и пред сградата на Община Шумен с национални знамена и скандирания "Мафия", "Мафията вън" и "Българи юнаци".

По информация от охраняващите протеста полицаи на събитието са около 100 души.

Източник: БТА

Протестиращи се събраха тази вечер пред сградата на общинската администрация в Благоевград, въпреки че обявеният за днес протест беше отменен от организаторите.

Скандиранията бяха за оставка на правителството, част от протестиращите скандираха и за запазване на лева.

На протеста в Благоевград тази вечер беше и народният представител от "Възраждане" Цвета Рангелова.

Източник: БТА

В Пазарджик излязоха протестиращи, след призив от местната организация на "Продължаваме Промяната". Протестът бе под надслов: "Оставка на правителството". Демонстрантите се събраха в 18 часа пред сградата на Общината.

В Сливен протестиращи също призоваха за оставка на правителството. Протестът се проведе пред сградата на Общината.

В Стара Загора протестът започна пред общинската администрация и продължи с шествие по централните улици на града.

В Сандански в 18 часа също започна протест пред сградата на общинската администрация.

И жители на Дупница излязоха на протест тази вечер в града, предава "Фокус". Протестът бе организиран в социалните мрежи.

Хората изразиха своето мнение относно управлението на страната, бюджетът за следващата година и бъдещето на България.