България

Столична община започва отчуждаване на имоти за улица към бъдещата Национална детска болница

Изграждането на улицата е ключов елемент

3 декември 2025, 17:50
Столична община започва отчуждаване на имоти за улица към бъдещата Национална детска болница
Източник: БТА

С толичната община ще стартира през 2026 г. процедура по отчуждаване на частни имоти в  район „Овча купел“, които са необходими за изграждането на довеждаща улица и техническа инфраструктура към бъдещата Национална многопрофилна детска болница, която ще бъде в кв. “Горна баня“. Столичният общински съвет прие доклад, внесен от кмета на София Васил Терзиев.

Изграждането на улицата е ключов елемент от обезпечаването на достъпа до болницата и нейната връзка с Околовръстен път. 

Три институции обединяват усилия за Националната детска болница

“Без тази връзка болницата не би могла да функционира пълноценно. Затова подхождаме с максимална отговорност и ясни ангажименти от страна на общината,” заяви столичният кмет Васил Терзиев. 

Той подготвя и доклад за прехвърляне на общински имоти в район „Люлин“ към АПИ.  „Люлин“ остана единственият район, в който тази необходима работа не беше извършена от районния кмет, затова ще я довършим на ниво Столична община, за да не забавяме важните процедури,” допълни Терзиев.

“Ще осигурим всички необходими проекти и изпълнението на довеждащата инженерна инфраструктура. Притеснени сме обаче от орязването на държавния бюджет за изграждане на участъка от Околовръстния път на София. Надяваме се държавата да осигури нужното финансиране за тази част от градския ринг, без което болницата не би могла да функционира,” посочи зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

За изграждането на Околовръстния път от ул. ”Никола Петков” до АМ “Струма” и довеждащата инфраструктура Столичната община подписа на 29 октомври 2025 г. тристранно споразумение със „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). 

Одобриха устройствен план за Националната детска болница

Документът регламентира сътрудничество между институциите за изграждане и координация на необходимата пътна и техническа инфраструктура към бъдещата болница. Споразумението предвижда изготвяне на общ план за проектиране и строителство на ключови пътни връзки, развитие на прилежащата улична мрежа и съобразено с график изпълнение на дейностите по строителство на болницата.

Източник: БГНЕС    
Национална детска болница Столична община Инфраструктура
Последвайте ни
Нови протести в София и страната тази вечер

Нови протести в София и страната тази вечер

От

От "Възраждане" не успяха да изпишат "референдум" в НС

"Крайно разочарован и омерзен" - Александър Русанов напуска КС на "Продължаваме Промяната"

Съдят пенсионерка за огромни измами за стотици хиляди

Съдят пенсионерка за огромни измами за стотици хиляди

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Нов боксер двигател... от Китай

Нов боксер двигател... от Китай

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕК вкара Русия в списъка на високорисковите страни

ЕК вкара Русия в списъка на високорисковите страни

Свят Преди 1 час

Русия отговаря на критериите, за да бъде определена за високорискова трета държава

Ново умение, нова посока – и свободата да го започнеш сега

Ново умение, нова посока – и свободата да го започнеш сега

Пари Преди 2 часа

Знанието е крилото, с което се издигаш по-високо

Двама финалисти казват сбогом на Арената на “Игри на волята”

Двама финалисти казват сбогом на Арената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Елиминационна битка и сблъсък за имунитет очакват финалистите на екстремното предаване тази вечер

Президентството атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

Президентството атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

България Преди 3 часа

Министерство на правосъдието стартира Регистъра на арбитражите

Министерство на правосъдието стартира Регистъра на арбитражите

България Преди 3 часа

С промените в Закона за арбитражите за пръв път в България се въвежда регистър на арбитражите

Снимки показват американски военни кораби в Карибите близо до Венецуела

Снимки показват американски военни кораби в Карибите близо до Венецуела

Свят Преди 3 часа

Разполагането идва на фона на ескалация на напрежението между Вашингтон и Каракас

Националното следствие въвежда нова методика за тежки катастрофи

Националното следствие въвежда нова методика за тежки катастрофи

България Преди 3 часа

Документът ще служи като наръчник за младите разследващи и полицаи при първоначалния оглед на местопроизшествиет

<p>Студент изчезна край замъка на Дракула в Румъния</p>

Британски студент изчезна близо до замъка на Дракула в Румъния

Свят Преди 3 часа

18-годишният Джордж Смит последно е съобщил за хипотермия и изтощение, докато се движел сам в планината Бучеги

Уиткоф при Путин: Какво (не)постигна пратеникът на Тръмп

Уиткоф при Путин: Какво (не)постигна пратеникът на Тръмп

Свят Преди 3 часа

В продължение на пет часа руският президент Путин и американският пратеник Уиткоф обсъждаха преработения проект за край на войната в Украйна

Русия с прогноза за упадъка на Европа

Русия с прогноза за упадъка на Европа

Свят Преди 4 часа

Песков: Това само ще ускори процеса, който тече от последните години

<p>&quot;Белгия не е безопасно място&nbsp;за политически фигури&quot;</p>

Ева Кайли към Могерини: Белгия не е безопасно място за политически фигури

Свят Преди 4 часа

Това, което прокурорите представяха като незаконно чуждестранно влияние, било по думите ѝ "обичайна парламентарна дипломация"

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

След катастрофата, 18 години затвор за Димитър Любенов

България Преди 4 часа

Петорният състав отне шофьорската му книжка до живот

България ще пусне евтин газ за Украйна

България ще пусне евтин газ за Украйна

Свят Преди 4 часа

Малинов: Администрацията на САЩ има водещ принос в този процес

Жена, обявена за мъртва, беше открита жива в моргата

Жена, обявена за мъртва, беше открита жива в моргата

Свят Преди 4 часа

Въпреки че жената „е проявила признаци на живот, докато е била в моргата“, тя умира скоро след това

Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 159 души

Свят Преди 4 часа

Около 30 души все още са в неизвестност

НС не свали имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане"

НС не свали имунитета на Йордан Тодоров от "Възраждане"

България Преди 4 часа

Няма от какво да се срамуваме, няма да си дадем имунитетите, за да угодим на вашата политическа воля да упражнявате поредната репресия, заяви Цвета Рангелова

Всичко от днес

От мрежата

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Синдром на коледнaта елха - какво е това и кой страда от него

Edna.bg

Гуендолин Кристи и перуката, която почти провали вечерта ѝ — най-забавният моден гаф на седмицата (СНИМКИ)

Edna.bg

Голям резил за Гьозтепе за Купата на Турция

Gong.bg

Страхотно! България ще е домакин на Европейско първенство по футбол

Gong.bg

Протест пред Министерския съвет срещу управлението на страната

Nova.bg

Лаура Кьовеши и Георги Георгиев обсъдиха сътрудничеството между България и Европрокуратурата

Nova.bg