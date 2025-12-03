България

Президентството атакува НС: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите

3 декември 2025, 15:54
От "Възраждане" не успяха да изпишат "референдум" в НС
П резидентската институция обвини парламента, че осем месеца е игнорирал мотивите за искания от държавния глава референдум за еврото и заяви, че с отказа си депутатите доказват липса на политическа воля да чуят гласа на гражданите.

НС с решение за референдума за еврото

Днес парламентът окончателно се произнесе по искането на президента Румен Радев за национален референдум относно въвеждането на еврото. След проведено прегласуване депутатите отхвърлиха предложението с 135 гласа „против“, 81 „за“ и трима „въздържал се“.

Президентът атакува отказа на Киселова НС да обсъди предложението за референдум за еврото

Дискусиите в пленарната зала по темата за референдума започнаха с близо двучасово закъснение. Причината беше очакването представители на президентската администрация да присъстват и да изложат мотивите си. В рамките на три последователни почивки председателстващата Рая Назарян опитваше да се свърже с институцията, но така и не получи отговор, нито се появи изпратен представител.

Радев сезира КС заради решението на Киселова за референдума за еврото

"В отговор на отправените въпроси за поканата представител на президентската институция да представи на народните представители мотивите на държавния глава по предложението му за провеждане на национален референдум, напомняме, че: Народното събрание имаше 8 месеца да се запознае с мотивите по внесеното от президента предложение за провеждане на национален референдум и да изпълни закона. Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите", съобщиха от пресцентъра на държавния глава. 

Припомняме, че на 18 ноември Конституционният съд излезе с тълкувателно решение по казуса, свързан с отказа на предишния председател на Народното събрание Наталия Киселова да подложи на гласуване президентското предложение за допитване по въпроса за еврото. Ден след решението държавният глава коментира, че съдът е защитил върховенството на правото и е постановил, че председателят на парламента няма правомощие да блокира внесено по закон предложение. Той призова народните представители да внесат документацията в пленарната зала, да проведат дебат и да вземат решение.

"Крайно разочарован и омерзен" - Александър Русанов напуска КС на "Продължаваме Промяната"

Преди 4 дни
Преди 4 дни
Преди 4 дни
Преди 4 дни

Последни новини

Любопитно Преди 37 минути

Това написа Лили Иванова в профила си във Фейсбук

Свят Преди 1 час

Русия отговаря на критериите, за да бъде определена за високорискова трета държава

България Преди 2 часа

Спрямо тримата пострадали били предприети незабавни животоспасяващи действия

Свят Преди 2 часа

Тестовете имитирали оригиналните продукти

България Преди 3 часа

Децата от гимназията често преминават през железопътната линията

Свят Преди 3 часа

Разполагането идва на фона на ескалация на напрежението между Вашингтон и Каракас

Свят Преди 3 часа

18-годишният Джордж Смит последно е съобщил за хипотермия и изтощение, докато се движел сам в планината Бучеги

Свят Преди 3 часа

В продължение на пет часа руският президент Путин и американският пратеник Уиткоф обсъждаха преработения проект за край на войната в Украйна

Свят Преди 4 часа

Песков: Това само ще ускори процеса, който тече от последните години

Свят Преди 4 часа

Това, което прокурорите представяха като незаконно чуждестранно влияние, било по думите ѝ "обичайна парламентарна дипломация"

Свят Преди 4 часа

Малинов: Администрацията на САЩ има водещ принос в този процес

Свят Преди 4 часа

Въпреки че жената „е проявила признаци на живот, докато е била в моргата“, тя умира скоро след това

Свят Преди 4 часа

Около 30 души все още са в неизвестност

България Преди 4 часа

Няма от какво да се срамуваме, няма да си дадем имунитетите, за да угодим на вашата политическа воля да упражнявате поредната репресия, заяви Цвета Рангелова

Българите ударно купуват евро

България Преди 4 часа

Рекордно търсене на евро: Защо не е моментът да обменяте сега

Свят Преди 5 часа

Рустем Умеров след това ще разговаря в САЩ с пратениците на Доналд Тръмп

