България

Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал

Разменените съобщения между лидера на ГЕРБ и Ивайло Мирчев предизвикаха остри реакции в парламента и нова вълна от обвинения

15 октомври 2025, 15:52
Какво пише в есемесите между Борисов и Мирчев, които разпалиха нов политически скандал
Източник: БТА

И стинският виновник за политическата криза са ГЕРБ и Бойко Борисов, който се страхуваше и не поиска да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски. Това заяви Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) пред журналисти в парламента след коалиционния съвет на ПП-ДБ. Страната има нелeгитимен център на власт – институциите, службите и съдебната система са пленени, добави Мирчев и отбеляза, че това прави невъзможно провеждането на нормални, честни избори.

От вчера ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“ са една и съща политическа сила, заяви още народният представител. По думите му има трима премиери – формалният, който отменя заседанията на Министерския съвет, вторият, на когото много му се иска, и истинският премиер – Делян Пеевски.

Повод за изказването бе извънредното заседание на ГЕРБ, на което Бойко Борисов събра парламентарната група вчера. На него той отчете слабото представяне на местните избори в Пазарджик, където партията се класира шеста и заяви, че ГЕРБ остава само формално в управлението и няма повече да осигурява кворум за него, но няма да "счупи" управляващата коалиция. Освен това Борисов призова за оставката на професионалното ръководство на МВР и нареди на депутатите от партията да отидат на местата, от които са избрани и след това да му докладват "какво е изядено от тялото на ГЕРБ".

По време на заседанието Борисов заяви:

"Вчера Мирчев ми пише есемеси: "изядоха те, погълнаха те, ликвидираха те, ГЕРБ изчезна, "Ново начало" е всичко!". Благодаря Мирчев, не ни мисли. Големи, малки, все ще оцелеем по някакъв начин. Ние, ГЕРБ направихме каквото трябваше за историята, Мирчев, в което вие никога не участвахте - нито в Европейския съюз влизането, нито в НАТО, нито в еврозоната, нито в Шенген... Само ни вкарахте в сивия списък за пране на пари при Асен Василев", заяви Борисов вчера.

Днес Ивайло Мирчев коментира думите на Борисов за есемесите така: 

"Написах на Борисов, че страхът му да подпише санитарния кордон срещу Пеевски, го докара до това ситуацията в Пазарджик".

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

Депутатът Атанас Атанасов посочи два варианта за излизане от кризата: “Или правителство на Желязков иска вот на недоверие, или се слагат нови лице".

От своя страна съпредседателят на “Да, България" Божидар Божанов допълни:

"От 20 година има политическа криза. Вчера тази криза влезе в своите екстремни регистри с паническото театралничене на Борисов пред и зад своя партиен актив. Политическата криза е системна заради това, че съдебната власт и репресивният апарат на държавата е превзет от Пеевски. Системна е защото правосъдната система е превзета от Пеевски. Без Пеевски да бъде изваден от съдебната власт, кризата няма да си тръгне и това призив към всички".

Не очаквах изборите в Пазарджик да предизвикат чак толкова голямо по мащабите си земетресение, клатещо дори правителството. Те просто разкриха каква е истината преди всички български граждани".

Това отбеляза председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев. 

По негови думи се наблюдава "борба за порциите в държавата", а държавата не бива да става заложник на това.

“Основната цел и задача, която това правителство все още има, е да внесе бюджет. По закон имаме две седмици до момента, в който той трябва да бъде внесен за разглеждане в Народното събрание. Ако ли не, това, което вече се очертава като много сериозна финансова криза, може да прерасне в истинската такава и да гледаме една много тежка зима", каза още Василев. 

От коалицията не казаха дали предпочитат предсрочни избори или да се запази кабинета "Желязков". 

Източник: Фокус/БТА,Йоана Христова, Нелли Желева    
Политическа криза Бойко Борисов ГЕРБ Делян Пеевски Местни избори Управляваща коалиция Да България Продължаваме Промяната Бюджет Съдебна власт
