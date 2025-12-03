България

Пеевски: Оставката ми могат да искат само моите избиратели

"А те тепърва ще ми дават по-голямо доверие и всички го виждаме", каза в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС-Ново Начало"

3 декември 2025, 10:13
Служителите на

Служителите на "Автомобилна администрация" обявиха безсрочна стачка
Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка
След катастрофата с три жертви: Обсъждат спешни промени за Околовръстното на Пловдив

След катастрофата с три жертви: Обсъждат спешни промени за Околовръстното на Пловдив
Парламентът гласува оттеглянето на проекта за Бюджет 2026

Парламентът гласува оттеглянето на проекта за Бюджет 2026
Значителни валежи идват: Югозападна България първа под дъжда

Значителни валежи идват: Югозападна България първа под дъжда
Теменужка Петкова към синдикатите и бизнеса: Чухме протеста на хората

Теменужка Петкова към синдикатите и бизнеса: Чухме протеста на хората
Радев: Предсрочните избори са единственият път напред

Радев: Предсрочните избори са единственият път напред
ПП-ДБ внасят в петък вот на недоверие към кабинета

ПП-ДБ внасят в петък вот на недоверие към кабинета "Желязков"

"Оставката ми могат да я искат само моите избиратели. А те тепърва ще ми дават по-голямо доверие и всички го виждаме". Това каза в кулоарите на парламента лидерът на “ДПС-Ново Начало” Делян Пеевски.

Пеевски: Нямат къде да ходят, всички ще бъдат с мен

Според него всеки има право да подкрепя своите партии.

"Както те имат избиратели, така и ние имаме. Съветвам ги да не сеят омраза, и то етническа. Показаха по екраните мои братя турци, помаци, роми. Това, като техен лидер, няма да им го позволя. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза. Предупреждавам ги да не делят хората", каза Пеевски за ПП-ДБ.

Пеевски: Трябва да минем през срамния период на това управление, за да дойда аз на власт

По думите му те представляват средната класа, олигарсите и милиардерите, които "грабят от България". 

“Власт се взима или дава на избори. Има мандат, има управляваща тройка, която подкрепяме”, каза Пеевски. 

Пеевски категоричен – в правителството не участваме

По думите му “ДПС-Ново начало” ще подкрепи бюджета.

“Когато е за хората, всички социални придобивки са запазени. Щом бюджетът е добър за хората, ще бъде подкрепен от нас”, категоричен бе политическият лидер, цитиран от NOVA.

“А относно хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха да ги представлявам - къде са Христо Иванов и Ивайло Мирчев, който ми се навеждаше да подписвам. Защо не извадим подписите? Просто не се съгласих да бъда част от тяхната олигархия. Забравиха ли къде бяха вчера? Тогава бях добър, сега съм лош, защото не ги подкрепям. Никога няма да ги подкрепя. Олигарсите няма да получат това, което искат - България”, каза още Пеевски.

И добави, че когато Зафиров е бил с него, са си говорили за социалните придобивки.

Източник: Nova.bg    
Последвайте ни
Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

Скандал в НС: Стигна се до физически сблъсък между Мирчев и Пеевски (ВИДЕО)

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Чарли Кърк чупи рекорди: 45 милиона четения в Уикипедия

Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Енот се почерпи в магазин за алкохол и припадна в тоалетната

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Mazda вижда човека в центъра на управлението на колите, а не компютрите

Mazda вижда човека в центъра на управлението на колите, а не компютрите

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Природа, релакс и луксозно спа в Lavalliere Hotel & Villas в Сърница

Любопитно Преди 8 минути

 

Доналд Тръмп на посещение в Южна Корея

6 държави, които ухажваха Тръмп с щедри подаръци – и какво получиха в замяна

Свят Преди 9 минути

Шест държави – включително Швейцария, Катар и Южна Корея – са подарили на Доналд Тръмп изключително скъпи дарове, след което за дни са получили конкретни улеснения като намалени мита, оръжейни сделки и дипломатически жестове от САЩ

<p>&quot;Днешният ден е добър за Европа и Украйна, но е&nbsp;лош за Русия&quot;</p>

Фон дер Лайен: ЕС навлиза в нова ера на енергийна независимост от Русия

Свят Преди 20 минути

"Днес е исторически ден за ЕС, обръщаме досегашната страница завинаги, започва нова епоха", каза тя

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха💍

След 4 години връзка: Майли Сайръс и Макс Морандо се сгодиха💍

Любопитно Преди 25 минути

Новината идва само дни след като двамата се появиха на световната премиера на „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис

<p>Телефонен разговор между Ердоган и Макрон</p>

Телефонен разговор между Ердоган и Макрон - сътрудничество и регионални кризи

Свят Преди 44 минути

Ердоган е заявил, че е „важно сътрудничеството между Турция и Франция да бъде доразвито"

Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

Samsung Galaxy Z TriFold разгъва мобилните иновации

Технологии Преди 59 минути

Той предлага най-големият дисплей в Galaxy смартфон досега

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Николета признава, че силата не ѝ е стигнала, а правилната тактика ѝ е хрумнала твърде късно

Брус Уилис и Ема Хеминг през 2019 г.

Съпругата на Брус Уилис сподели нова информация за състоянието му

Любопитно Преди 1 час

Жителите на Донбас: Как въобще може да ни изоставят?

Жителите на Донбас: Как въобще може да ни изоставят?

Свят Преди 1 час

В 28-точковия план на САЩ беше записано, че за да приключи войната в Украйна, Киев ще трябва да се откаже напълно от своите региони Донецк и Луганск

<p>Нетаняху моли Тръмп за повече подкрепа</p>

Бенямин Нетаняху моли Доналд Тръмп за повече подкрепа по делото му за корупция

Свят Преди 1 час

В неделя, 30 ноември, премиерът на Израел подаде официална молба до президента на страната Ицхак Херцог да бъде помилван по делото за корупци

Опърлени криле

Опърлени криле

Малките неща Преди 1 час

Личният текст на Милена Златкова разказва за пътя, грешките и уроците във възпитанието, за свободния дух на децата и за това как малките истории разкриват голямата картина на родителството.

Руският газ постепенно излиза от ЕС до 2027 година

Руският газ постепенно излиза от ЕС до 2027 година

Свят Преди 1 час

Новото законодателство предвижда глоби за нарушителите на тези ограничения

<p>Рюте отказа да коментира заплахата на Путин за война с Европа</p>

Марк Рюте отказа да коментира заплахата на Путин за война с Европа

Свят Преди 1 час

Той уточни, че САЩ съгласуват с алианса стъпките, предприемани в опитите за мирни преговори и прекратяване на войната в Украйна

.

Израел твърди, че тленните останки, върнати от Газа, не са заложници

Свят Преди 1 час

Двадесет живи заложници и останките на 26 други са върнати в Израел от началото на примирието в началото на октомври

<p>Въоръжен мъж отвлече самолет</p>

Въоръжен мъж отвлече самолет в Южен Судан

Свят Преди 2 часа

Заподозреният е арестуван няколко часа по-късно, след като самолетът каца в северен град, за да зареди с гориво

Доналд Тръмп

Вижте Доналд Тръмп в неравна битка със съня по време на заседание на кабинета

Свят Преди 2 часа

„Понякога просто затварям прекрасните си сини очи, слушам внимателно и попивам ВСИЧКО!!!“, беше казал американският президент по повод обвиненията, че заспива

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Николета от “Игри на волята”: Харесвам Калин, искам да си останем близки и след предаването! (ВИДЕО)

Edna.bg

Изненада! Майли Сайръс отново каза "ДА", кой е щастливецът

Edna.bg

ЦСКА - Локо Пд: Деветата минута в чест на Любо Пенев

Gong.bg

Пеп Гуардиола след трилъра: Боже мой, загубих си косата

Gong.bg

Скандал и физически сблъсък между Мирчев и Пеевски в парламента (ВИДЕО)

Nova.bg

Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас. Кабинетът не бива да подава оставка

Nova.bg