България

Прокурорската колегия запази Емилия Русинова

Решението бе взето единодушно в закрито заседание

Николай Киров Николай Киров

22 юли 2026, 15:14
Прокурорската колегия запази Емилия Русинова
Източник: БГНЕС

П рокурорската колегия на ВСС отхвърли искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за временното отстраняване на Емилия Русинова от поста ръководител на Софийската градска прокуратура СГП, предаде репортер на БГНЕС.

Решението бе взето единодушно в закрито заседание, като всички шестима присъстващи членове на колегията са гласували „против“ отстраняването ѝ, без нито един глас „за“.

По време на гласуването отвод са си направили двама от членовете на кадровия орган – Калина Чапкънова и Йордан Стоев. При разглеждането на точката е било прието становище в защита на Русинова, представено от нейния процесуален представител, адвокат Дора Лечева.

Прокурорската колегия на ВСС решава дали временно да отстрани Емилия Русинова

Очаква се отказът на прокурорите от ВСС да бъде обжалван пред ВАС.

Припомняме, че искането за временното отстраняване на Емилия Русинова е заради образуваното срещу нея дисциплинарно производство на 13 май 2026 г. До дисциплинарната процедура се стигна, след като през пролетта бяха изнесени данни от МВР за нейни пътувания зад граница през 2020 г.

Според информацията, тя е пресичала държавната граница в компанията на бившия следовател Петьо Петров - Пепи Еврото, и Кристиян Христов. Пътуванията са се случили в период, когато скандалът около мрежата за влияние „Осемте джуджета“ вече е бил публично известен и по него е имало образувани преписки. Самата Русинова категорично отхвърли твърденията, като в своя писмена позиция през април заяви, че не е посредничила за срещи и връзки със споменатите лица.

ВСС отложи дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова

Веднага след влизането в сила на новите промени в Закона за съдебната власт, които разширяват правомощията на министъра, Николай Найденов внесе официално искане за нейното отстраняване с мотива, че Русинова не следва да заема ръководната длъжност, за да не пречи на обективното разследване на дисциплинарното производство срещу нея, както и да не упражнява евентуално влияние върху колегите си в СГП, които трябва да разследват делата по аферата „Осемте джуджета“.

Досега Прокурорската колегия на ВСС на два пъти (на 8 и 15 юли) отлагаше произнасянето си по казуса. Съдебните кадровици аргументираха забавянето с липса на кворум, направените отводи от страна на членове на състава (вкл. отвода на Йордан Стоев заради факта, че синът му е младши следовател в СГП) и необходимостта да се даде достатъчно време на Русинова да упражни правото си на защита чрез писмено становище или лично изслушване.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Прокурорска колегия Емилия Русинова ВСС
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