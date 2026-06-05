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Министърът на културата Евтим Милошев: НДК е на загуба от години, финансовият проблем е структурен

Обновена преди 27 минути / 5 юни 2026, 13:48
Министърът на културата Евтим Милошев: НДК е на загуба от години, финансовият проблем е структурен
Източник: БГНЕС

М инистърът на културата Евтим Милошев обяви, че е разпоредил проверка на финансовото състояние на структурите към Министерството на културата (МК) още в първия си работен ден и посочи като пример състоянието на Националния дворец на културата (НДК). Това стана ясно на брифинг в галерия „Средец“ на МК в София.

По думите му обществото има право да знае какво е заварил екипът му, а прозрачността е ангажимент, който е поел при встъпването си в длъжност.

„Ако не кажа това, което заварвам, утре вие, уважаеми представители на медиите, ще ме питате по тези въпроси“, заяви Милошев.

Той подчерта, че целта му е да представи фактите, без да влиза в ролята на разследващ или правораздавателен орган.

„Ангажирах се лично аз в сферата на културата да има прозрачност, да споделям и да казвам нещата такива, каквито са. Смятам, че това е верният и честен път“, каза министърът.

Милошев съобщи, че на 11 май е издал заповед до всички второстепенни разпоредители и търговски дружества към Министерството на културата да предоставят финансова и друга информация, за да бъде направена цялостна оценка на състоянието им.

По думите му внимание е привлякъл отговорът от Националния дворец на културата. В него се посочва, че дружеството не е разпоредител с бюджетни средства, не получава държавно финансиране и самостоятелно поема финансовия риск от дейността си.

„Държавата не отговаря за задълженията на дружеството, тоест то самостоятелно поема финансовия риск от дейността си“, цитира Милошев част от получения отговор.

Министърът отбеляза, че НДК е търговско дружество със 100 процента държавна собственост, чийто принципал е Министерството на културата.

„Това дружество, което е сто процента държавна собственост, в него е апортиран целият сграден фонд на националния ни символ“, заяви той.

Според Милошев Националният дворец на културата управлява актив с национално значение и финансовото му състояние не може да бъде разглеждано като вътрешен фирмен въпрос.

„НДК не е обикновено търговско дружество. То управлява актив с национално значение, затова финансовото му състояние не може да се разглежда като вътрешен фирмен проблем, а като въпрос на защита на държавния и обществен интерес“, посочи министърът.

Той съобщи, че дружеството е натрупало счетоводна загуба в размер на 95 млн. лв.

По данни, представени от Милошев, Национален дворец на културата - Конгресен център София ЕАД е еднолично акционерно дружество със 100 процента държавно участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от министъра на културата.

Министърът заяви, че проблемът в НДК не е временен, а структурен.

„НДК има не временен, а структурен финансов проблем, текуща загуба, натрупана през годините, и намаляваща капиталова база“, каза той.

По думите му натрупваните загуби водят до обезценяване на активите на дружеството.

„Колкото повече загуба се трупа, а този процес върви само във възходяща линия по отношение на трупането на загуби, толкова повече се обезценява самият сграден фонд, самият Национален дворец на културата“, заяви Милошев.

Той определи това като обстоятелство, което изисква внимание от страна на държавата и компетентните институции.

Милошев уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството, което се състои от 5 члена, един от които е изпълнителен директор.

През последните години те се удвояват спрямо 2024 година, и се утрояват спрямо 2023 г., при положение, че дружеството има натрупана загуба от близо 49 милиона евро, каза министърът.

Той даде и по-точни данни: възнагражденията за 2023 година – близо 104 000 евро, за 2024 г- близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Възнаграждението на изпълнителния директор Андрияна Татарова е: за 2025 г. – близо 200 681 евро, т.е. месечно възнаграждение – близо 13 680 евро. Всички членове на Съвета получават и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро, допълни още министърът.

 

 

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