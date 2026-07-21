Екшън във влака Земен – Радомир: Кондуктор разцепи веждата на пътничка с касов апарат

К ондуктор на пътнически влак беше арестуван, след като нападна и рани пътничка с служебния си касов апарат по време на движение. Инцидентът е станал в понеделник около 17:00 ч. във влака по направлението от Земен към Радомир.

Според първоначалните данни между 59-годишния железопътен служител и 51-годишна жена от гр. Банкя е избухнал скандал. В разгара на разправията длъжностното лице е изпуснало нервите си и е нанесено удар с касовия си апарат директно в лицето на жената. В резултат на удара пострадалата е с разцепена лява вежда.

На място на жената е оказана първа медицинска помощ. Нападателят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Разследващите са установили, че двамата са се познавали предварително, но конкретните причини, довели до агресията, все още се изясняват.

По случая е образувано бързо производство под наблюдението на прокуратурата.