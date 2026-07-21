Напрежение в Болоня: Сблъсъци между полиция и протестиращи след смъртта на мъж при арест

Починалият е Абдерахим Факир – роден в Мароко предприемач и собственик на малка фирма за преместване и почистване

Н апрежение и сблъсъци белязаха протест в италианския град Болоня, след като мъж почина по време на полицейска операция. Демонстрацията, организирана в памет на загиналия, прерасна в безредици, при които се стигна до сблъсъци между протестиращи и силите на реда, съобщи италианската агенция АНСА.

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Починалият е Абдерахим Факир – роден в Мароко предприемач и собственик на малка фирма за преместване и почистване.

Според италиански медии полицията е била извикана в неделя по сигнал за мъж, който се държал агресивно и нанесъл щети на автомобил. По време на последвалата полицейска намеса Факир е починал. Обстоятелствата около смъртта му се изясняват.

Протестът прерасна в безредици

Разпространени в социалните мрежи видеокадри показват стотици хора, събрали се на протест в центъра на Болоня.

По данни на АНСА част от демонстрантите са хвърляли пиратки и самоделни взривни устройства срещу полицейски сили и обществени обекти. В отговор полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне множеството.

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В същото време друга група протестиращи е провела мирна демонстрация, като участниците са седнали на централен площад в града и са държали снимка на Абдерахим Факир. Те определиха проявата си като „ненасилствен протест“.

Реакция на властите

Министърът по европейските въпроси в италианското правителство Томазо Фоти осъди отправените към полицията обвинения по време на демонстрацията.

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„Скандиранията „Полицаи убийци“ и „Целият свят ви мрази“, които се чуваха по време на протеста в Болоня, са неуважителни“, заяви той.

Случаят предизвика широк обществен отзвук в Италия, а разследването на обстоятелствата около смъртта на Факир продължава.