Евтим Милошев: България започва подготовка за домакинство на "Евровизия" 2027

М инистерският съвет ще създаде тази седмица организация за домакинството на България за песенния конкурс „Евровизия", каза министърът на културата Евтим Милошев в ефира на сутрешния блок на БНТ. Според регламента на надпреварата страната ни ще приеме следващото издание на форума през 2027 г., след като българският представител Дара спечели с песента си Bangaranga.

„Имам вътрешна увереност, че България ще се справи изключително добре. Говорим за организацията на самия песенен конкурс – избор на място, сигурност, логистика, маркетинг и реклама. Българското домакинство на "Евровизия" ще бъде на нивото, на което беше австрийското", отбеляза Милошев. Той допълни, че това домакинство е прекрасна възможност за видимост на България, на културата на страната ни на европейската и световната сцена.

В ефира на БНТ Милошев коментира и желанието на Пловдив, Варна и Бургас да бъдат домакини на „Евровизия" догодина. „Безспорно столицата и възможностите, които град София предоставя, са водещи. Но това, което се случи вчера – трите големи града, които авторитетно и амбициозно заявиха интерес, говорим за Бургас, Пловдив и Варна – е хубав знак", каза министърът на културата. По думите му най-разумното е, както във всеки такъв процес, да се разгледат всички възможности, след което да се вземе окончателното решение.

Евтим Милошев отбеляза, че цялата организация преминава през БНТ, която е домакин на форума. „Ангажиментът на държавата е да създаде организация и да има много ясно разпределени отговорности между държавните институции и ангажираните структури", каза министърът на културата. Той каза, че генералният директор на БНТ Милена Милотинова още днес ще посети Министерството на културата за първоначални разговори, свързани с домакинството на музикалния форум.

Милошев отбеляза, че в близките дни ще представи конкретни планове и цели в работата си като министър на туризма.