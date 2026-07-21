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Пътят към една от най-големите сцени за красота: Анна Мария - новото лице на България на „Мис Вселена“

Представителката на България беше представена от официалния профил на конкурса

21 юли 2026, 11:09
На снимката е кралска корона
Илюстративна снимка на корона   
Източник: iStock/Getty Images
  • Анна Мария Бабау е избрана за „Мис Вселена България 2026“ и ще представи страната на 75-ото издание на конкурса в Пуерто Рико.
  • Бабау е архитект и моден дизайнер, възпитаник на Istituto Marangoni, модел и съосновател на Dora Fort; владее четири езика.
  • Съвременният конкурс „Мис Вселена“ акцентира не само върху външния вид, а и върху личността, обществените послания, комуникационните умения и представянето на националната идентичност.

България ще има свой представител на 75-ото издание на конкурса „Мис Вселена“. Името на Анна Мария беше представено чрез официалния Instagram профил на международния конкурс, с което тя се присъединява към участничките от различни държави, които ще се борят за една от най-разпознаваемите титли в света на красотата.

Конкурсът отдавна надхвърля рамките на класическото състезание за външност. В последните години форматът поставя акцент върху личността на участничките, техните обществени послания, комуникационни умения и способността им да бъдат посланици на своите държави.

  • Коя е Анна Мария

Ана Мария Бабау официално беше избрана за носителка на титлата „Мис Вселена България 2026“. По професия тя е архитект и моден дизайнер. Тя владее и четири езика - английски, испански, румънски и руски език.

Бабау ще представи България на 75-ото издание на конкурса „Мис Вселена“, което ще се проведе в Пуерто Рико.

Тя е възпитаник на Istituto Marangoni, модел и съосновател на Dora Fort. След впечатляващото си представяне в конкурса тя се подготвя да представи българския флаг на международното състезание.

  • Пътят към „Мис Вселена“

Историята на всяка участничка в конкурса обикновено започва с национална селекция или конкурс, чрез който се избира представителят на съответната държава. В България през годините са съществували различни формати за избор на представителки за международни конкурси.

Сред българките, които са представяли страната на „Мис Вселена“, са например Жана Янева, носителка на титлата „Мис Вселена България“ 2012, и Радинела Чушева, която представи България на 69-ото издание на конкурса.

  • Подготовката за най-голямата сцена

Подготовката за „Мис Вселена“ обикновено включва работа върху сценично поведение, интервю, физическа подготовка, избор на гардероб и представяне на националната идентичност. Самият конкурс изисква от участничките не само визуално присъствие, но и умение да представят идеи и каузи пред международна публика.

В ерата на социалните мрежи присъствието онлайн е важна част от участието в международни конкурси за красота. Instagram профилите на участничките често се превръщат в място, където те представят ежедневието си, подготовката си, професионалните си ангажименти и личните каузи.

Официалното представяне на Анна Мария от профила на „Мис Вселена“ поставя началото на международната ѝ видимост.

  • Какво представлява „Мис Вселена“

„Мис Вселена“ е един от най-разпознаваемите международни конкурси за красота. Създаден през 1952 г., конкурсът постепенно се превръща в глобална платформа, в която участват представители на държави от целия свят.

75-ото издание продължава традицията на конкурса да събира участнички от различни култури и държави. Освен традиционните елементи като дефиле и интервю, съвременният формат поставя все по-голям акцент върху индивидуалността, увереността и обществената ангажираност на участничките.

За България всяко участие е възможност страната да бъде представена пред международна аудитория. През годините български представителки са участвали в конкурса, макар страната все още да няма корона от „Мис Вселена“.

Източник: Instagram     
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